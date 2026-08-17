Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,41 % artaraq 1,9696 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,81 % azalaraq 2,022 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9696
|
100 Rusiya rublu
|
2,0220
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2074
|
1 Belarus rublu
|
0,5767
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1202
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2522
|
1 Danimarka kronu
|
0,2635
|
1 Gürcü larisi
|
0,6510
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3039
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1789
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0949
|
1 İsrail şekeli
|
0,5750
|
1 Kanada dolları
|
1,2262
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5080
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3670
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5428
|
1 Moldova leyi
|
0,0983
|
1 Norveç kronu
|
0,1804
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6107
|
1 Polşa zlotası
|
0,4572
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3756
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3309
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3239
|
Türk lirəsi
|
0,0355
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0685
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0047
|
Qızıl
|
7465,9410
|
Gümüş
|111,2597
|
Platin
|
2973,4870
|
Palladium
|
2263,7370