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İqtisadiyyat

Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

First News Media09:17 - Bu gün
Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,41 % artaraq 1,9696 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,81 % azalaraq 2,022 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9696

100 Rusiya rublu

2,0220

1 Avstraliya dolları

1,2074

1 Belarus rublu

0,5767

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1202

1 Çexiya kronu

0,0813

1 Çin yuanı

0,2522

1 Danimarka kronu

0,2635

1 Gürcü larisi

0,6510

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,3039

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1789

1 İsveçrə frankı

2,0949

1 İsrail şekeli

0,5750

1 Kanada dolları

1,2262

1 Küveyt dinarı

5,5080

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3670

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5428

1 Moldova leyi

0,0983

1 Norveç kronu

0,1804

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6107

1 Polşa zlotası

0,4572

1 Rumıniya leyi

0,3756

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3309

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3239

Türk lirəsi

0,0355

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0685

Yeni Zelandiya dolları

1,0047

Qızıl

7465,9410

Gümüş

111,2597

Platin

2973,4870

Palladium

2263,7370

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