 Bu ərazilərdə işıq olmayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu ərazilərdə işıq olmayacaq

First News Media10:46 - Bu gün
Bu ərazilərdə işıq olmayacaq

Azərbaycanın bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərişıq” ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə bu gün ölkənin bir sıra rayonlarında elektrik şəbəkəsində təmir və yenidənqurma işləri aparılacaq.

Tərtər Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) xidməti ərazisində 6 kV-luq hava xəttinə toxunan ağacların budanması ilə əlaqədar saat 10:00-dan 14:00-dək Qaradağlı, Təzəkənd və Kəngərli kəndlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

Ağdaş EŞ-yə daxil olan 10 kV-luq "Şıxlı” hava xəttində və 110/35/10 kV-luq "Ləki Dartı” yarımstansiyasında 10 kV-luq bölmədə təmir işləri həyata keçiriləcək. Beləliklə, saat 10:00-dan 14:00-dək və saat 10:30-dan 12:30-dək Ərəş küçəsi, Aşağı Zeynəddin, Yeniarx, Mürsəl, Şıxlı, Qarasuqumlaq, Orta Ləki, Yuxarı Ləki, Hapıtlı, Ovçulu, Güvəkənd, Əmirarx, Cardam, Nehrəxəlil, Kotanarx, Tofiqi, Şəmsabad, Əmirmahmud kəndlərinin bəzi ərazilərində enerjinin verilişində fasilə yaranacaq.

Bərdədə 35 kV-luq "Qaraməmmədli” hava xəttində təmir və yeni dayağın əkilməsi ilə əlaqədar planlı fasilə saat 10:00-dan 15:00-dək Seyid Yusifli, Hacallı, Mehdixanlı, Qayalı, Cicimli kəndlərini də əhatə edəcək.

Yevlax EŞ-nin xidməti ərazisində yerləşən 10 kV-luq hava xəttində təmir işləri ilə əlaqədar 10:00-dan 16:00-dək Qaramanlı, Hacımahmudlu, Nəmirli, Göyük, Nurallar kəndlərinin bir hissəsində fasilə olacaq.

Görülən işlər yekunlaşdıqdan sonra adıçəkilən ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar.

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib – SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Eksperimentin qiyməti: AFB Bank iki dəfə böyüdü, amma bu artımı qazanca çevirə bilmədi

Cəmiyyət

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

Cəmiyyət

Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun qızı ailə qurub

Cəmiyyət

Xocəsəndə su xəttində qəza aradan qaldırıldı

Bakının Böyükşor gölündə suyun rənginin yaşıl olmasının səbəbi müəyyənləşib

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edildi

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Avtomobilləri arxadan çəkən bu cihaz sürət həddini qeydə alır? - NİİM-dən açıqlama

“28 May" stansiyasının fəaliyyəti necə olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Bərdənin üç kəndində qaz olmayacaq

Son xəbərlər

Ferrari-nin ilk elektrikli avtomobili 40 milyon dollara satıldı

Bu gün, 17:52

Xocəsəndə su xəttində qəza aradan qaldırıldı

Bu gün, 17:46

Bakının Böyükşor gölündə suyun rənginin yaşıl olmasının səbəbi müəyyənləşib

Bu gün, 17:40

Trendyol qadın voleybolçular arasında CEV EuroVolley 2026 Women Avropa çempionatının titul sponsorudur

Bu gün, 17:23

Əməkdar artist əsgər oğlunu ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 17:21

İndoneziya səfirliyi Bakıda ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümünü qeyd edib

Bu gün, 17:20

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edildi

Bu gün, 17:18

Sabirabadda iki avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 17:12

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

Tovuzda 26 yaşlı üç uşaq anası 11 gündür itkindir - FOTO

Bu gün, 16:58

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

Bu gün, 16:52

"Qarabağ"ın Niderlanda səfər planı müəyyənləşib

Bu gün, 16:43

Elvin Cəfərquliyev iki həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

Bu gün, 16:33

"Nyukasl" Jorj Mikautadzeni transfer etmək istəyir

Bu gün, 16:20

Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun qızı ailə qurub

Bu gün, 16:07

Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

Bu gün, 15:56

Azərbaycanda doğum sayı azalıb

Bu gün, 15:44

Ceki Çanın Azərbaycandakı film çəkilişləri başa çatdı - FOTO

Bu gün, 15:37

Şirvan kanalında ölən Göyçay sakininin meyiti İsmayıllıda tapıldı

Bu gün, 15:33

Azərbaycanda ilin birinci yarısında 19 min 224 nikah qeydə alınıb

Bu gün, 15:31
Bütün xəbərlər