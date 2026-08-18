 Yanğın törədən 3 nəfər müəyyən edildi – DİN | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Yanğın törədən 3 nəfər müəyyən edildi – DİN

First News Media09:56 - Bu gün
Yanğın törədən 3 nəfər müəyyən edildi – DİN

Qəbələ rayonunun Hacallı kəndi, Ağcabədi rayonunun Aşağı Qiyaməddinli kəndi və Ağsu şəhəri ərazisində yanğın hadisələri törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, araşdırmalarla yanğının E.Məhyəddinov, İ.Zeynalov və E.Musayev tərəfindən törədildiyi məlum olub.

Yanğın hadisələri nəticəsində biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb.

Həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.

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