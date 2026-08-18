 İş vaxtı bitənlərin NƏZƏRİNƏ: Hazırda Bakıda 12 yolda tıxac var - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

İş vaxtı bitənlərin NƏZƏRİNƏ: Hazırda Bakıda 12 yolda tıxac var - SİYAHI

Qafar Ağayev17:52 - Bu gün
İş vaxtı bitənlərin NƏZƏRİNƏ: Hazırda Bakıda 12 yolda tıxac var - SİYAHI

Hazırda paytaxda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

5. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

6. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Bülbül prospekti, "Sahil" metro stansiyasının qarşısında;

8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

9. Azadlıq prospekti, Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

10. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

11. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

12. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

 

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