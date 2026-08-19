Masazırda 48 yaşlı kişi qətlə yetirilib, arvadı tutulub
Abşeronda qadın ərini öldürməkdə şübhəli bilinir.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, avqustun 19-da saat 12 radələrində Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində 1978-ci il təvəllüdlü Əlsəfa Rəhimovun kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə həmin cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, arvadı - 1983-cü il təvəllüdlü A.Əliyeva saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırma aparılır.
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