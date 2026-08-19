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Cəmiyyət

Sabirabadda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

First News Media12:42 - Bu gün
Sabirabadda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Sabirabadda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.


Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Sabirabad Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı İlkin Əbdürəhmanov saxlanılıb. Ondan 8 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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