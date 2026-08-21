Gəncədə 3 otaqlı evdə yanğın baş verib
Gəncədə yanğın hadisəsi baş verib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Bayan küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, sözügedən küçədə yaşayan şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü E.İsgəndərovaya məxsus ümumi sahəsi 80 kv metr olan 3 otaqlı fərdi yaşayış evindən qəfl yanğın başlayıb.
Dərhal hadisə yerinə FHN-nın Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Gəncə şəhər Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin yanğınsöndürən maşınınları və canlı qüvvəsi cəlb edilib.
Qısa müddət ərzində alovun qarşı yanğınsöndürənlər tərəfindən alınıb.Yanğın zamanı 80 kv.m olan 3 otaqlı evin 80 kv metr dam örtüyü yanıb.
Evin əşyaları, otaqlar və qonşuluqda olan evlər yanğın söndürənlər tərəfindən mühafizə edilib.
Yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Hadisə yerinə adiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib.
Baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır.