Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək
Sentyabrın 26-da Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib.
Mətbuat Şurasından 1news.az-a bildirilib ki, əvvəlcə 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş Vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Toplantını açan MŞ sədri Rəşad Məcid bildirib ki, Azərbaycan jurnalistlərinin sonuncu – VIII qurultayından 4 il keçib (24 sentyabr 2022-ci il) və Şuranın Nizamnaməsinə görə, yeni – IX qurultay təşkil olunmalıdır. Buna görə qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsi (TK) formalaşdırılmalıdır.
İclasda əvvəlki qurultayların təcrübəsinin əsas götürülməsi və MŞ-nin İdarə Heyətinin bütün üzvlərinin TK-da təmsil olunmalarının vacibliyi vurğulanıb. Təklif səsə qoyularaq məqbul qiymətləndirilib. Qurultayın keçirilmə vaxtı ətrafındakı müzakirələrdə onun bu il oktyabrın 15-də təşkilinin mümkünlüyü vurğulanıb və bununla bağlı yekun qərar verilib.
İştirakçı sayını optimallaşdırmaq üçün qurultayda gündəlik qəzetlərdən, informasiya agentliklərindən 2, həftəlik qəzetlərdən, jurnallardan, xəbər saytlarından və jurnalist təşkilatlarından 1 nümayəndənin iştirakı məqbul sayılıb. Təklif səsə qoyularaq qəbul olunub.
TK-nın qarşıdakı iş planı ətrafında müzakirə aparılarkən bildirilib ki, Mətbuat Şurasına üzv təşkilatlar həm qurultayda iştirak edəcək nümayəndələrinin adlarını, həm də qurumun İdarə Heyətinə namizədlərinin siyahısını oktyabrın 12-dək TK-ya təqdim etməlidirlər. Bunun üçün MŞ-nin “presscouncil.az” rəsmi internet səhifəsində ayrıca “Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı” bölməsi yaradılacaq.
“Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı” bölməsində ilkin olaraq iki anket yerləşdiriləcək. Birinci anketə üzv təşkilatlar İH üzvlüyünə namizədlərinin, ikinciyə isə qurultayda iştirak edəcək nümayəndələrinin adlarını qeyd edəcəklər.
Müvafiq olaraq, birinci anketdə gündəlik qəzetlər və informasiya agentlikləri 2, həftəlik qəzetlər, saytlar və jurnalist təşkilatları 1 nümayəndə adı göstərib TK-ya təqdim edəcəklər.
Məlum olduğu kimi, Mətbuat Şurasının İdarə Heyəti 23 üzvdən ibarətdir. Onlardan 14-ü jurnalistləri, 9-u ictimaiyyət nümayəndələrini təmsil edir. İkinci anket bu bölgüyə uyğun tərtib olunacaq. Yəni, üzv təşkilatlar göstərilən əsasda və sayda namizədin adını ikinci anketdə göstərib TK-ya təqdim edəcəklər.
O da məlumdur ki, prosedur qaydalara uyğun olaraq, MŞ sədri, İdarə Heyətinin üzvləri, habelə Nəzarət-Təftiş Komissiyasının 5 nəfərlik tərkibi birbaşa qurultay nümayəndəsidir. TK qurultayda səs hüququ ilə iştirak edəcək şəxslərin sırasına Şuranın Ahıl Jurnalistlər Məclisinin üzvlərinin və Vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş jurnalistlərin bir qrupunun əlavə edilməsini məqbul sayıb.
İclasda, həmçinin Mətbuat Şurasına üzv təşkilatların heç də hamısının üzvlük haqqı ödəmədiyi bildirilib və bu məqamın onların qurultayda iştirakına təsir göstərməsinin vacibliyi əsaslandırılıb. Vurğulanıb ki, üzv təşkilatların MŞ ilə bağlılıqları üzvlük haqqı ilə müəyyənləşir. Mövcud öhdəliyin yerinə yetirilməməsi isə qurultayda iştirakın məhdudlaşdırılması üçün əsasdır. Ona görə də TK MŞ-yə üzv təşkilatları üzvlük haqqı borclarını ödəməyə çağırır.
Qeyd edək ki, qarşıdakı müddətə qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin əlavə məlumatları yayımlanacaq, o cümlədən, Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayının keçirilmə məkanı müəyyənləşdiriləcək.