 Bakı və bölgələrdə su hövzələri ilə bağlı qanun pozuntuları aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı və bölgələrdə su hövzələri ilə bağlı qanun pozuntuları aşkarlanıb

First News Media13:08 - Bu gün
Bakı və bölgələrdə su hövzələri ilə bağlı qanun pozuntuları aşkarlanıb

Bakı və bölgələrdə yerləşən su hövzələrində qanun pozuntuları aşkarlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətindən daxil olmuş müraciətlər əsasında su hövzələrində qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirib.

Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsi, Abşeron rayonu, Məmmədli kəndi ərazisində yerləşən göllərdə, həmçinin Goranboy rayonunun Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsi ərazisində Qaraçay çayının sahilində və Balakən rayonunda Dəliçay çayı ərazisində su qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb.

Belə ki, qeyd edilən su hövzələrinin tikinti-söküntü tullantıları, məişət tullantıları, bərk və qarışıq süxurlarla qanunsuz doldurulması, həmin ərazilərin akvatoriyasına torpaq və digər materialların gətirilərək tökülməsi, habelə sahilboyu mühafizə zolağında torpaq-qazıntı işlərinin aparılması halları müəyyən edilib. Eyni zamanda, su hövzələrində icazəsiz qazıntı işlərinin aparılması nəticəsində yerin relyefinin dəyişdirilməsi və hidroloji rejimin pozulmasına səbəb olan hallar aşkarlanıb.

Qeyd edilən faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb. Hazırda faktların hüquqi qiymətləndirilməsi məqsədilə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanla Türkmənistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Menyuda başqa ət, boşqabda at əti: At ətinin istifadəsi qadağandır? – AQTA rəsmisi və ekspertdən suallara CAVAB

Cəmiyyət

TƏBİB-dən biabırçı vəziyyətdə olan xəstəxana ilə bağlı açıqlama: Həmin hissə hazırda istifadə edilmir

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib

Cəmiyyət

Bərdədə sirkə turşusu içən qız xəstəxanaya yerləşdirilib

Ombudsman “Sülh Aylığı” ilə bağlı müraciət edib

Menyuda başqa ət, boşqabda at əti: At ətinin istifadəsi qadağandır? – AQTA rəsmisi və ekspertdən suallara CAVAB

Saxta kredit elanları ilə vətəndaşların pullarını ələ keçirən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

"Global Media Group"un əməkdaşı vəfat etdi

İmişlidə iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alan var

Bu gündən metronun "28 May"–"Nizami" stansiyaları arasında hərəkət dayanır

Bərdənin üç kəndində qaz olmayacaq

Son xəbərlər

İlham Əliyev Azərbaycanla Türkmənistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

Bu gün, 15:49

Bərdədə sirkə turşusu içən qız xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:44

Ombudsman “Sülh Aylığı” ilə bağlı müraciət edib

Bu gün, 15:34

Menyuda başqa ət, boşqabda at əti: At ətinin istifadəsi qadağandır? – AQTA rəsmisi və ekspertdən suallara CAVAB

Bu gün, 15:01

Saxta kredit elanları ilə vətəndaşların pullarını ələ keçirən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:44

Agentlik “Sosial şəbəkələrdən istifadə və bunun cəmiyyətə təsiri” sosioloji sorğunun nəticələrini açıqladı

Bu gün, 14:26

Köç karvanları Xankəndi, Xocalı və Ağdərənin kəndlərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

TƏBİB-dən biabırçı vəziyyətdə olan xəstəxana ilə bağlı açıqlama: Həmin hissə hazırda istifadə edilmir

Bu gün, 14:14

Prezident: Özbəkistanla həyata keçirilən birgə layihələr iqtisadi əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir

Bu gün, 14:13

Dövlət Başçısı: Azərbaycanla Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsi üç dəfədən çox artıb

Bu gün, 14:10

Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vaqif Məhərrəmovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:03

Prezident: Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər ortaq tarixə, mədəniyyətə, dil və mənəvi dəyərlərə əsaslanır

Bu gün, 14:01

Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib

Bu gün, 13:58

Bakı və bölgələrdə su hövzələri ilə bağlı qanun pozuntuları aşkarlanıb

Bu gün, 13:08

İtkin-şəhid Cümşüd Məmmədovun qalıqları Laçında torpağa tapşırılıb

Bu gün, 12:58

Bakıda 24 yaşlı hamilə qadın abortdan sonra ölüb

Bu gün, 12:46

Sabah bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:27

32 il sonra Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn edildi

Bu gün, 12:23

Azərbaycanda avqust ayı üzrə pensiya ödənişləri başa çatıb

Bu gün, 12:09

İsmayıllıda toyda kütləvi zəhərlənmə: 24 nəfər xəstəxanaya müraciət edib

Bu gün, 12:01
Bütün xəbərlər