 Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

First News Media16:55 - 26 / 08 / 2026
Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanı təbrik edib.

1news.az-ın məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

"Hörmətli Mehriban Arif qızı.

Sizi doğum gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Bu əlamətdar gündə Azərbaycan xalqının rifahının təmin olunmasına, təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənətin inkişafına, Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsinin qorunub saxlanılmasına və təbliğinə yönəlmiş çoxşaxəli dövləti və ictimai fəaliyyətinizə dərin hörmətimi və səmimi heyranlığımı ifadə etmək istəyirəm.

Özbəkistanda Sizə xüsusi rəğbət və ehtiram bəslənilir, Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin ardıcıl şəkildə dərinləşdirilməsinə göstərdiyiniz daimi həssas diqqət yüksək qiymətləndirilir.

Ailələrimiz arasında mövcud səmimi və mehriban münasibətlər xüsusi sevinc hissi doğurur. Əminəm ki, bu dostluq və qarşılıqlı hörmət mühiti hazırda Özbəkistanı və Azərbaycanı birləşdirən həqiqi qardaşlıq bağlarının parlaq ifadəsidir.

Əminəm ki, Sizin şəxsi iştirakınız bundan sonra da ölkələrimiz arasında humanitar və mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, xalqlarımızın yaxınlaşmasına və zəngin ümumi irsimizin gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılmasına hərtərəfli töhfə verəcək.

Hörmətli Mehriban Arif qızı, Sizə səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı, tükənməz enerji, xoşbəxtlik və firavanlıq, qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və davamlı tərəqqi arzulayıram".

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Rəsmi

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu ziyarət edib - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Bakıda yeni körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak edib

Mövqe

“Azərbaycan və Özbəkistan dəyişən Avrasiyada daha böyük rol oynamağa hazırlaşır” - ŞƏRH

Siyasət

Ziroat Mirziyoyeva Mehriban Əliyevaya zəng edib

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

Həştərxan vilayətinin qubernatoru Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Mərkəzi Afrika Respublikasına başsağlığı verib

Azərbaycan Böyük Britaniyaya ixracını 16 dəfə artırıb

Ruandanın Azərbaycandakı səfiri: Belçikanın müstəmləkəçilik siyasəti ölkənin siyasi və sosial institutlarına uzunmüddətli təsir göstərib

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan–Özbəkistan əməkdaşlığı daha geniş nəqliyyat və logistika sisteminin formalaşmasına xidmət edir”

Son xəbərlər

“İkinci həyat” sərgisi – Laçın Şəhəri Gününün ilk tədbiri - FOTO

26 / 08 / 2026, 17:55

İran Prezidentinin qızından Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: Sizin fəaliyyətiniz hər zaman ilhamverici və qürur mənbəyi olub

26 / 08 / 2026, 17:49

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı təbrik edib

26 / 08 / 2026, 17:45

Ziroat Mirziyoyeva Mehriban Əliyevaya zəng edib

26 / 08 / 2026, 17:45

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

26 / 08 / 2026, 17:24

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu ziyarət edib - FOTO

26 / 08 / 2026, 17:20

"PAŞA Holding"in dəstəyi ilə həyata keçirilən "Tənha anaların sosial inkişafına dəstək II" layihəsi fəaliyyətini davam etdirir

26 / 08 / 2026, 17:10

Balakəndə avtomobil dirəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

26 / 08 / 2026, 17:06

Mehriban Əliyeva Bakıda yeni körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak edib

26 / 08 / 2026, 17:03

“Azərbaycan və Özbəkistan dəyişən Avrasiyada daha böyük rol oynamağa hazırlaşır” - ŞƏRH

26 / 08 / 2026, 16:56

Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

26 / 08 / 2026, 16:55

Mehriban Əliyeva Bilgəh incəsənət məktəbinin açılışında iştirak edib - FOTO

26 / 08 / 2026, 16:46

Yeni yaradıcı istiqamətlər üzrə tədris proqramları hazırlanıb

26 / 08 / 2026, 16:14

Uçuşunuz gecikir və ya ləğv edilib? Bilməli olduğunuz əsas məqamlar

26 / 08 / 2026, 16:06

Rusiyadan gətirilən sosislər ilə bağlı AQTA-dan açıqlama

26 / 08 / 2026, 16:03

Bakıda küləyin sürəti 28 m/s-dək artacaq – XƏBƏRDARLIQ

26 / 08 / 2026, 15:40

Kolumbiyada zəlzələ: ölənlərin sayı 331-ə çatdı

26 / 08 / 2026, 15:31

Ölkə ərazisinə gömrük qaydaları pozulmaqla gətirilən minlərlə qəlyan tütünü aşkar edilib

26 / 08 / 2026, 15:18

10-cu siniflər üzrə elektron yerdəyişmə başlayır

26 / 08 / 2026, 15:00

Yarımçıq qalan uşaqlıq arzusu 58 yaşında gerçəkləşdi: Bu ilin ən yaşlı tələbəsi ilə - MÜSAHİBƏ

26 / 08 / 2026, 14:55
Bütün xəbərlər