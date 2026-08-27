Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,06 % azalaraq 1,9814 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,31 % azalaraq 2,0202 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9814
|
100 Rusiya rublu
|
2,0202
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2215
|
1 Belarus rublu
|
0,5767
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1231
|
1 Çexiya kronu
|
0,0821
|
1 Çin yuanı
|
0,2529
|
1 Danimarka kronu
|
0,2651
|
1 Gürcü larisi
|
0,6506
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3100
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1784
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1104
|
1 İsrail şekeli
|
0,5727
|
1 Kanada dolları
|
1,2246
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5057
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3698
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5473
|
1 Moldova leyi
|
0,0985
|
1 Norveç kronu
|
0,1819
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6122
|
1 Polşa zlotası
|
0,4594
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3769
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3377
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3330
|
Türk lirəsi
|
0,0353
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,0668
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0118
|
Qızıl
|7852,0280
|
Gümüş
|117,2986
|
Platin
|3143,3170
|
Palladium
|2273,0870