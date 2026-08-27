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İqtisadiyyat

Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

First News Media10:01 - Bu gün
Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,06 % azalaraq 1,9814 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,31 % azalaraq 2,0202 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9814

100 Rusiya rublu

2,0202

1 Avstraliya dolları

1,2215

1 Belarus rublu

0,5767

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1231

1 Çexiya kronu

0,0821

1 Çin yuanı

0,2529

1 Danimarka kronu

0,2651

1 Gürcü larisi

0,6506

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,3100

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1784

1 İsveçrə frankı

2,1104

1 İsrail şekeli

0,5727

1 Kanada dolları

1,2246

1 Küveyt dinarı

5,5057

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3698

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5473

1 Moldova leyi

0,0985

1 Norveç kronu

0,1819

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6122

1 Polşa zlotası

0,4594

1 Rumıniya leyi

0,3769

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3377

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3330

Türk lirəsi

0,0353

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,0668

Yeni Zelandiya dolları

1,0118

Qızıl

7852,0280

Gümüş

117,2986

Platin

3143,3170

Palladium

2273,0870
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