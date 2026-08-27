Azərbaycan XİN Moldovanı təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Moldovanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə qurum "X" hesabında paylaşım edib.
"Dost Moldova xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik", - deyə qeyd edilib.
Warm congratulations to the friendly people and the government of Moldova on the occasion of National Day.
Happy National Day, Moldova! 🇦🇿 🇲🇩@MoldovaMFA pic.twitter.com/lumNWJxjLl — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 27, 2026
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