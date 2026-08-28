28 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,09 % azalaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 2,43 % azalaraq 1,9710 manat təşkil edib.
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