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İqtisadiyyat

28 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı

First News Media09:14 - 28 / 08 / 2026
28 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,09 % azalaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 2,43 % azalaraq 1,9710 manat təşkil edib.

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