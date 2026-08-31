Dolların məzənnəsi dəyişmədi – Avro ucuzlaşdı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı avqustun 31-i üçün xarici valyutaların manata qarşı rəsmi məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0352 manat təşkil edib.
100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,9764 manatadək yüksəlib. Avronun məzənnəsi isə 1,9703 manatadək geriləyib.
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|KRW
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