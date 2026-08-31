 Dolların məzənnəsi dəyişmədi – Avro ucuzlaşdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Dolların məzənnəsi dəyişmədi – Avro ucuzlaşdı

Qafar Ağayev09:20 - Bu gün
Dolların məzənnəsi dəyişmədi – Avro ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı avqustun 31-i üçün xarici valyutaların manata qarşı rəsmi məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0352 manat təşkil edib.

100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,9764 manatadək yüksəlib. Avronun məzənnəsi isə 1,9703 manatadək geriləyib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9703
AUD 1,2181
BYN 0,5767
AED 0,4628
KRW 0,1236
CZK 0,0816
CNY 0,2529
DKK 0,2636
GEL 0,6504
HKD 0,2169
INR 0,0178
GBP 2,3026
SEK 0,1769
CHF 2,1007
ILS 0,5685
CAD 1,2238
KWD 5,5044
KZT 0,3662
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5394
MDL 0,0985
NOK 0,1815
UZS 0,0144
PKR 0,6112
PLN 0,4537
RON 0,3748
RUB 1,9764
RSD 0,0168
SGD 1,3354
SAR 0,4528
xdr 2,3312
TRY 0,0352
TMT 0,4857
UAH 0,0381
JPY 1,0638
NZD 1,0062
XAU 7520,018
XAG 112,8341
XPT 3066,622
XPD 2370,489
Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

1news TV

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Cəmiyyət

Zaqatalada “Niva” teplovozla toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Sentyabrın ilk gününün havası açıqlanıb

Sabirabadda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Külək, yağış, 37 dərəcəyədək isti - PROQNOZ

9, 21 və 27 saylı poliklinikalarda işçilərin narahatlığı: “Bizi təlim adı ilə imtahana apardılar”

Sinif yoldaşı olan bacı-qardaş indi də qrup yoldaşı oldu

Sabah 35 dərəcə isti olacaq, güclü külək əsəcək

Son xəbərlər

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:17

Zaqatalada “Niva” teplovozla toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Bu gün, 13:15

Kamran Əliyev: Azərbaycan və Çin Baş prokurorluqları arasında səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur

Bu gün, 13:06

Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:03

Sentyabrın ilk gününün havası açıqlanıb

Bu gün, 12:39

"Qarabağ" Dani Boltla yolları ayırıb

Bu gün, 12:25

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 12:17

"Zirə" tarixində üçüncü dəfə çempionata 3 qələbə ilə başlayıb

Bu gün, 12:15

Tramp: İran nüvə silahına sahib olmayacaq

Bu gün, 12:05

Azərbaycanda 1,1 milyon insanın pensiyası artırılacaq

Bu gün, 12:05

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Bu gün, 11:49

Sabirabadda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib

Bu gün, 11:39

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başlayır

Bu gün, 11:24

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Bu gün, 11:21

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 11:13

Tibb və təhsil işçilərinə güzəştli kredit imkanı – illik 8,5%-dən

Bu gün, 11:10

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 11:05

Bəzi yerlərdə leysan yağır - Faktiki hava

Bu gün, 11:00

Psixoloqun azyaşlıya vurmasının görüntüsü yayıldı: Oksana Rəsulova polisə müraciət etdi

Bu gün, 10:54

Bu qəsəbədə küçədə hamı xalatla gəzir

Bu gün, 10:54
Bütün xəbərlər