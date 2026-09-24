 Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi   | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

First News Media14:15 - Bu gün
Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

İbrahim Məmmədov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin gələcək inkişaf proqramının ən vacib olan iki mühüm aspekti diqqəti cəlb edir:

Xammaldan son məhsula qədər tam istehsal zəncirinin təşkili;

Azərbaycfanı strateji minerallar üzrə regional mərkəzə çevirmək.

Bu hədəflər xarici iqtisadi əlaqələrlə daxili iqtisadi və sosial siyasəti uzlaşdıran hədəflərdir.

Xammaldan son məhsula qədər tam istehsal zənciri

Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 22-də keçirdiyi müşavirədə dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin gələcək inkişafına dair qoyduğu ən mühüm tələb məhz "xammaldan son məhsula qədər tam istehsal zəncirinin" yaradılmasıdır. Sektorun sadəcə xammal hasilatı ilə məhdudlaşmaması, filizin çıxarılmasından başlayaraq zənginləşdirmə, pelet və briketlənmiş dəmir zavodlarının yaradılması yolu ilə son sənaye məhsulunun istehsalına qədər tam bir dövrü əhatə etməsi planlaşdırılır.

Hasil edilmiş filizin zənginləşdirilməsi nəticəsində toz halında dəmir filzi konsentratı əldə edilir. Növbəti emal mərhələsində isə bu konsentratdan, tərkibində ≥65-67% dəmir (Fe) olan, bərk, sferik (dairəvi) formalı kürəciklər, yəni dəmir filizi pelleti istehsal edilir. Pellet toz halında olmadığı üçün isti briketlənmiş dəmir istehsalı zamanı sobanın daxilində hava axınını kəsmir və asanlıqla reduksiya prosesini homogen şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Briketlənmiş dəmir zavodunun son məhsulu  artıq filiz deyil, 90-95% xalis metal tərkibli kiçik kərpic şəklində preslənmiş polad istehsalı üçün xammaldır.

Çox təfərrüatlara getmədən qeyd edək ki, sonrakı emal mərhələləri də Azərbaycanda mümkündür. Beləki, məsələn, Daşkəsəndən çıxan xam filiz Şəmkirdə briketə çevriləcək, daha sonra Sumqayıt və Bakıdakı poladəritmə zavodlarında əridilərək Azərbaycanın öz neft, tikinti və maşınqayırma sənayesini yerli poladla təmin edəcək. Bu inteqrasiya Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla dollar əlavə dəyər qazandıracaq.

Bu da domino effekti ilə bütün başqa sahələrə təsir edəcək.

- sənaye sektorunda yeni istiqamət yaradılacaq;

- yüksək ixtisaslı kadrlara tələbatı artıracaq;

- regionlarda məşğulluğu artıracaq;

- iqtisadi fəallığa təkan verəcək.

Strateji minerallar üzrə regional emal mərkəzinə çevrilmək

Azərbaycanın strateji minerallar üzrə regional emal mərkəz çevirmək strategiyası isə baş tutacağı təqdirdə 1) yeni zavodları daha çox xammalla təmin edərək onların tam istehsal gücü ilə işləməsini təmin edəcək, 2) Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaqzın iqtisadi inteqrasiyasına təkan verəcək, 3) ölkəmizin iqtisadi strateji əhəmiyyətini və 4) xarici investisiyalar üçün cəlbediciliyini artıracaq. Nəhayət, 5) Orta Dəhlizin rentabelliyinə müsbət təsir edəcək.

İclasda səsləndiyi kimi Mərkəzi Asiya-Avropa dəhlizi üzərindəki coğrafi mövqeyimizin verdiyi üstünlüklər, indiyə qədər aparılmış infrastruktur quruculuğu, Ələt Azad İqtisadi Zonası, həm yürüdülən xarici siyasət, həm də Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın xammal potensialına çıxış imkanları Azərbaycanın regional emal mərkəzinə çevrilmək imkanlarını genişləndirir. Rəqabətqabiliyyətli enerji qiymətləri isə istehsal prosesində ölkəmizin mühüm üstünlüyüdür. Beləki, metallurgiya sənayesi həddindən artıq böyük elektrik enerjisi və təbii qaz tələb edir. Bu səbəbdən enerji resursları qıt olan ölkələr filizi öz ölkəsində son məhsula qədər emal etməkdə çətinlik çəkir, yaxudb da keyfiyyəti aşağı ola bilir. Azərbaycan isə ucuz qaz və elektrik enerjisi ilə bu emalı daha səmərəli reallaşdıra bilər.

Enerji resursları və təqdim etdiyi əlverişli nəqliyyat infrastrukturu Azərbaycanın yeganə rəqbət üstünlüyü deyil. Yeni yaradılacaq zavodlar ən son texnologiyalarla qurulacağı təqdirdə, bu təbii ki, belə olacaq, bu, son məhsulun keyfiyyətini yüksəldəcək və maya dəyərini aşağı salacaq. Bununla da, əlverişli enerji təminatı, əlverişli nəqliyyat, daşıma imkanları və maya dəyəri aşağı, keyfiyyəti isə yüksək olan son məhsul təklifləri Azərbaycanı regionun metallurgiya mərkəzinə çevrilməsini labüd edəcək.

Paylaş:
345

Aktual

Rəsmi

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Cəmiyyət

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Cəmiyyət

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

Dolu düşüb, leysan xarakterli yağış yağır - Faktiki hava açıqlandı

67 yaşlı kişi bıçaqlandı - Arvadı şübhəli bilinir

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Son xəbərlər

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Bu gün, 17:56

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:48

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

Bu gün, 17:43

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Bu gün, 17:22

Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

Bu gün, 17:08

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

Bu gün, 17:02

FHN-dən hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Yüngül tikililərdən uzaq durun

Bu gün, 16:56

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Bu gün, 16:42

Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 16:26

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:24

Expressbank sahibkarlara 100 000 AZN-dək mikro kredit təklif edir

Bu gün, 16:14

Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

Bu gün, 16:05

Qazaxda 4 hektar ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 16:01

“Birliyin Gücü – 2026” təlimində məşqlər uğurla davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:51

Narkotik əməliyyatları: 6 nəfər saxlanıldı, 132 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:29

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:12

Azərbaycan XİN Qazaxıstana başsağlığı verib

Bu gün, 15:01

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

Bu gün, 14:15

Ermənistan Azərbaycana alüminium folqa ixracını açıqladı

Bu gün, 13:44

Qazaxıstanda təlim zamanı 9 hərbçi həlak olub

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər