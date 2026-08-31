 199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

First News Media12:17 - Bu gün
199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Paytaxtın Nərimanov rayonu, Nemət Quliyev küçəsini (Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu) Xırdalan şəhəri (Bakı Mühəndislik Universiteti) ilə əlaqələndirən 199 nömrəli müntəzəm marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. 

Bildirilib ki, Sentyabrın 1-dən sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə marşrut xəttində istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar CNG texnologiyası ilə təchiz edilən “İveco” markalı avtobuslarla əvəzlənəcək.

Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gedişhaqqı 0,65 AZN müəyyən edilib.

Paylaş:
59

Aktual

Rəsmi

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

1news TV

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

İqtisadiyyat

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Azərbaycanda 1,1 milyon insanın pensiyası artırılacaq

Cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilən 4,5 min nəfərə müavinət verilib

Ölkədə 78,9 min aztəminatlı ailə sosial yardım alır

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycanda card-to-card limitləri: düzgün diaqnoz — yanlış dərman?

AMB 25 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycanın Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsi 3 % azalıb

Son xəbərlər

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:17

Zaqatalada “Niva” teplovozla toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Bu gün, 13:15

Kamran Əliyev: Azərbaycan və Çin Baş prokurorluqları arasında səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur

Bu gün, 13:06

Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:03

Sentyabrın ilk gününün havası açıqlanıb

Bu gün, 12:39

"Qarabağ" Dani Boltla yolları ayırıb

Bu gün, 12:25

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 12:17

"Zirə" tarixində üçüncü dəfə çempionata 3 qələbə ilə başlayıb

Bu gün, 12:15

Tramp: İran nüvə silahına sahib olmayacaq

Bu gün, 12:05

Azərbaycanda 1,1 milyon insanın pensiyası artırılacaq

Bu gün, 12:05

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Bu gün, 11:49

Sabirabadda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib

Bu gün, 11:39

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başlayır

Bu gün, 11:24

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Bu gün, 11:21

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 11:13

Tibb və təhsil işçilərinə güzəştli kredit imkanı – illik 8,5%-dən

Bu gün, 11:10

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 11:05

Bəzi yerlərdə leysan yağır - Faktiki hava

Bu gün, 11:00

Psixoloqun azyaşlıya vurmasının görüntüsü yayıldı: Oksana Rəsulova polisə müraciət etdi

Bu gün, 10:54

Bu qəsəbədə küçədə hamı xalatla gəzir

Bu gün, 10:54
Bütün xəbərlər