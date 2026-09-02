“Çevik”ə hücum oldu - Saxlanılan var
“Çevik” ləqəbi ilə tanınan tiktoker, Vətən müharibəsi iştirakçısı Məqsəd Bağırov yaşadığı Qəbələ şəhərində hücuma məruz qalıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı 1 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı müvafiq ekspertiza təyin edilib, araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, Məqsəd Bağırov bu ilin iyul ayının sonunda sosial şəbəkələrdə qeyri-etik davranışlar və yayımlara görə polis tərəfindən saxlanılaraq 10 sutka inzibati həbs edilib.
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