 Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Qafar Ağayev14:34 - Bu gün
Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək müxtəlif vədlərlə onların pul vəsaitlərini ələ keçirən şəxs saxlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə E.Vəliyev saxlanılıb.

Müəyyən edilib ki, o, bir vətəndaşın övladını İsveçrədə işlə təmin edəcəyini vəd edərək 1 728 manat, digər şəxsdən isə istirahət kompleksində ev və “golfcar”la təmin edəcəyi adı ilə 3 400 manat alıb.

Bundan başqa, E.Vəliyev dəyəri 19 min manat olan “golfcar” nəqliyyat vasitəsini ödənişini sonradan edəcəyi vədi ilə əldə edib. Daha sonra həmin nəqliyyat vasitəsini sahibinin razılığı olmadan 8 min manata başqa şəxsə satıb.

Aparılan araşdırmalar zamanı onun mobil telefonunda tanınmış şəxslərlə birlikdə olduğunu göstərən fotomontaj edilmiş şəkillər də aşkarlanıb.

Müəyyən edilib ki, E.Vəliyev həmin şəkillərdən istifadə edərək özünü geniş əlaqələrə malik şəxs kimi təqdim edib və bu yolla zərərçəkənlərin etimadını qazanıb.

E.Vəliyev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib.

Faktla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
147

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Mövqe

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ...

Cəmiyyət

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Rəsmi

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Bakıda iki metro stansiyasına giriş pulsuz olacaq

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Sabah bəzi bölgələrdə yağış, şimşək və dolu gözlənilir - PROQNOZ

Son xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Bu gün, 17:59

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Bu gün, 17:55

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:39

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 17:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 16:44

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:18

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Bu gün, 15:46

Quba rayonunda iki avtomobil toqquşub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Bu gün, 15:40

Prezident və Birinci xanım Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

Bu gün, 15:29

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:56

30 trilyon dollar: Bakı qlobal maliyyə olimpinin zirvəsini bir araya gətirdi

Bu gün, 14:53

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 14:38

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:34

İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

Bu gün, 14:02

Komissiya: Türkiyədə Azərbaycana qarşı kampaniya münasibətləri hədəf almaq məqsədi daşıyır

Bu gün, 13:37

2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Kritik xammal və qlobal iqtisadi təhlükəsizlik” mövzusunda panel sessiya keçirilib

Bu gün, 13:25

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər