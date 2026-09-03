 Azərbaycanda həkimlər 3 yaşlı uşağın qopmuş əlini 8 saatlıq mikrocərrahi əməliyyatla bərpa etdilər – FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda həkimlər 3 yaşlı uşağın qopmuş əlini 8 saatlıq mikrocərrahi əməliyyatla bərpa etdilər – FOTO

Qafar Ağayev10:06 - Bu gün
Azərbaycanda həkimlər 3 yaşlı uşağın qopmuş əlini 8 saatlıq mikrocərrahi əməliyyatla bərpa etdilər – FOTO

Ət maşınında sol yuxarı ətrafının sıxılması nəticəsində ağır travmatik amputasiya yaranan 3 yaşlı oğlan uşağı hadisədən təxminən 7 saat sonra Səhiyyə Nazirliyinin Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasına gətirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, travma nəticəsində uşağın sol əl biləyi və əl daraqları, həmçinin baş, işarə, orta və üzük barmaqları metakarpofalangeal oynaq səviyyəsində tam amputasiya olunub.

Xəstənin klinik vəziyyəti qiymətləndirildikdən sonra təcili şəkildə əməliyyata hazırlanıb və yüksək ixtisaslı mikrocərrahi komanda tərəfindən kompleks rekonstruktiv əməliyyat həyata keçirilib.

Əməliyyatda Dilqəm Məmmədov, Bəxtiyar Qasımov, Abidin Həsənli, anestezioloqlar Mail Sədiyev və Dayaq Əhmədli iştirak ediblər.

Əməliyyatın ilkin mərhələsində bilək və əl daraqlarının sümük strukturlarının anatomik vəziyyətdə reduksiyası və daxili fiksasiyası təmin olunub.

Daha sonra əlin bütün fleksor tendon sistemi, radial və ulnar arteriyalar, median və ulnar sinirlər, ekstensor tendon sistemi, eləcə də müvafiq digital arteriya və sinir strukturları mikrocərrahi üsullarla bərpa edilib.

Təxminən 8 saat davam edən əməliyyat zamanı bütün rekonstruktiv mərhələlər uğurla tamamlanıb.

Əməliyyatdan sonra xəstə 24 saat ərzində reanimasiya şəraitində intensiv monitorinq altında saxlanılıb. Hemodinamik və lokal vəziyyətinin stabil olması nəzərə alınaraq, postoperativ dövrün 2-ci günündə palataya köçürülüb.

Hazırda xəstənin ümumi vəziyyəti qənaətbəxşdir. Rekonstruksiya olunmuş sol yuxarı ətrafın klinik vəziyyətində müsbət dinamika müşahidə olunur. Ətrafın sağ qalması baxımından kritik postoperativ mərhələ uğurla keçilib.

Uşaq uzunmüddətli funksional bərpanın əsas komponentlərindən biri olan mərhələli reabilitasiya proqramına cəlb edilib.

Qeyd olunub ki, bu klinik hadisə uşaqlarda ağır mexaniki əl travmaları zamanı erkən və düzgün qiymətləndirmənin, vaxtında cərrahi müdaxilənin, sümük, damar, sinir və tendon strukturlarının kompleks şəkildə rekonstruksiyasının, eləcə də multidissiplinar postoperativ reabilitasiyanın əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirir.

Uğurla yekunlaşan əməliyyat Səhiyyə Nazirliyinin Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasının yüksək texnologiyalı mikrocərrahi imkanlarını və həkim komandasının peşəkarlığını göstərən nümunəvi təcrübə kimi qiymətləndirilir.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dollara yaxınlaşır

Mövqe

Pərvanə Vəliyeva: Bu islahatlar Azərbaycanda səhiyyə sisteminin dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Cəbrayılın iki kəndində yeni sakinlərə evlərinin açarları verilib - YENİLƏNİB

Bakı–Naxçıvan reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

Xədicə cəmi 11 aylıqdır, amma ağır xəstəliklə mübarizə aparır - YARDIM ÇAĞIRIŞI

Son xəbərlər

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

Bu gün, 14:02

Azərbaycan və Çin arasında bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 13:54

İdeoloji-informasiya savaşı tezislərinin transformasiyası və Azərbaycanın geosiyasi prinsipləri

Bu gün, 13:26

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:24

AMB ödəniş bazarında fəaliyyət göstərən iki şirkəti cərimələyib

Bu gün, 13:06

Alen Simonyan Azərbaycana gələcək

Bu gün, 13:00

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Bu gün, 12:53

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bu gün, 12:50

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:36

Bu marşrut xətləri yeni sistemlə işləyəcək

Bu gün, 12:13

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Bu gün, 12:08

Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 1 252-yə çatdı

Bu gün, 11:44

Ceyhun Bayramov litvalı həmkarı ilə danışıb

Bu gün, 11:37

Avqustun havanın temperaturu 27 gün iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 11:32

İlham Əliyev San Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Bu gün, 11:27

Bakı məktəbləri dezinfeksiya olunur - FOTO

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 11:24

ABŞ-da silahlı insident: 2 nəfər öldü, 3 polis yaralandı

Bu gün, 11:13

Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

Bu gün, 10:54

Ötən dövrdə 87 uşaq himayədar ailələrə verilib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər