 Prezidentin iştirakı ilə “Minkənd” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının onlayn formatda açılışı olub, “Tekstil Klasteri” layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməli qoyulub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezidentin iştirakı ilə “Minkənd” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının onlayn formatda açılışı olub, “Tekstil Klasteri” layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməli qoyulub

12:19 - Bu gün
Prezidentin iştirakı ilə “Minkənd” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının onlayn formatda açılışı olub, “Tekstil Klasteri” layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməli qoyulub

Sentyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Mingəçevir Sənaye Parkında “Textile Horizon” MMC-nin “Tekstil Klasteri” layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməlqoyma mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Prezident İlham Əliyev, “Azərşəkər” MMC-nin İdarə Heyətinin sədri Nəsib İslamzadə və “Global Textile Group”un sədri Muzaffar Razakov müəssisənin onlayn formatda təməlinin qoyulmasını bildirən düyməni basdılar.

Qeyd edək ki, ötən il Mingəçevir Sənaye Parkının rezidenti statusu verilən “Textile Horizon” MMC-nin təsisçiləri “Azərşəkər” MMC, “Global Textile” LLC və Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondudur. Layihə çərçivəsində pambıq əkinindən başlayaraq, mahlıc, iplik, parça və son tekstil məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. Müəssisə Mingəçevir Sənaye Parkının rezidentlərinə verilən bütün vergi və gömrük güzəştlərindən yararlanacaq. Sahəsi 11,2 hektar olan müəssisədə ildə 16 min ton mahlıc, 11 min ton iplik, 7,3 min ton boyalı parça və 11 milyon köynək istehsalı nəzərdə tutulur. Məhsulların daxili bazarla yanaşı, ixracı da planlaşdırılır.

xxx

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə sentyabrın 26-da Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Laçın rayonunda “Minkənd” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub.

Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin “Demirören Holdinq”inin prezidenti Yıldırım Demirören stansiyanın onlayn formatda açılışını bildirən düyməni basdılar.

Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji potensialının reallaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan, Kəlbəcər və Laçında kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası, tikintisi və uzunmüddətli istismarı layihəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu layihəyə daxil olan “Minkənd” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının qoyuluş gücü 3,2 MVt, gözlənilən illik elektrik enerjisi istehsalı isə 11,8 milyon kVt/saat təşkil edir. Stansiya Avstriya və İtaliya texnologiyaları əsasında qurulub.

Kəlbəcər və Laçında kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası, tikintisi və uzunmüddətli istismarını əhatə edən layihə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində və dövlət-özəl tərəfdaşlığı prinsipi əsasında həyata keçirilir. Ümumi dəyəri 53,2 milyon manat olan layihəyə “Minkənd”, “Qalaca-1”, “Qalaca-2”, “Malıbəy” və “Tərtər-1” kiçik su elektrik stansiyaları daxildir. Digər stansiyaların 2026-cı ilin sonunadək istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Onların istismar müddəti 30 ildir. Layihə üzrə ümumi qoyuluş gücü 12,9 MVt, gözlənilən illik elektrik enerjisi istehsalı 44,1 milyon kVt/ saatdır. Layihəyə işğaldan azad olunmuş ərazilər üçün nəzərdə tutulan güzəşt və azadolmalar tətbiq edilib, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu tərəfindən güzəştli kredit verilib.

Layihə ilə bağlı fəaliyyət göstərən “Green Karabakh Energy” MMC-də “Demirören Holdinq” və Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu iştirak payına malikdir.

Paylaş:
179

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Mövqe

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ...

Cəmiyyət

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Rəsmi

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Prezident və Birinci xanım Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

İlham Əliyev BƏƏ-nin Vitse-prezidentinə başsağlığı verib

İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev İrakli Kobaxidzeyə zəng edib

Son xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Bu gün, 17:59

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Bu gün, 17:55

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:39

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 17:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 16:44

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:18

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Bu gün, 15:46

Quba rayonunda iki avtomobil toqquşub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Bu gün, 15:40

Prezident və Birinci xanım Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

Bu gün, 15:29

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:56

30 trilyon dollar: Bakı qlobal maliyyə olimpinin zirvəsini bir araya gətirdi

Bu gün, 14:53

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 14:38

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:34

İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

Bu gün, 14:02

Komissiya: Türkiyədə Azərbaycana qarşı kampaniya münasibətləri hədəf almaq məqsədi daşıyır

Bu gün, 13:37

2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Kritik xammal və qlobal iqtisadi təhlükəsizlik” mövzusunda panel sessiya keçirilib

Bu gün, 13:25

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər