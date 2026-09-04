İlham Əliyev Corcia Melonini təbrik edib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın Baş naziri Corcia Melonini ən uzun müddət vəzifədə olması münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İlham Əliyevin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"İtaliya Respublikasının tarixində ən uzun müddət Baş nazir vəzifəsində çalışan şəxs olması münasibətilə İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloniyə səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Bu tarixi nailiyyət onun güclü liderliyini, siyasi qətiyyətini və İtaliya xalqının ona olan etimadını əks etdirir.
Baş nazir Meloninin Azərbaycan ilə İtaliya arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsində şəxsi rolunu və dəyərli töhfəsini yüksək qiymətləndirirəm.
Əminəm ki, dostluğumuz və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da dərinləşəcək və genişlənəcək", - təbrikdə deyilir.
Heartfelt congratulations to Prime Minister @GiorgiaMeloni on becoming the longest-serving Prime Minister in the history of the Italian Republic.
This historic milestone reflects her strong leadership, political determination, and the confidence of the Italian people.
I highly… pic.twitter.com/bn1x5iuB6F — Ilham Aliyev (@presidentaz) September 4, 2026