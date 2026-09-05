 Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 977 ton dizel yanacağı göndəriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 977 ton dizel yanacağı göndəriləcək

First News Media10:09 - Bu gün
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 977 ton dizel yanacağı göndəriləcək

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq, tranzit yüklərin tədarükü həyata keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, 16 vaqondan ibarət, çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı sentyabrın 5-də Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.

Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 16 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.

Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük də həyata keçiriləcək.

5 vaqondan ibarət, çəkisi 355 ton olan buğda, 3 vaqondan ibarət, çəkisi 180 ton olan gübrə və 2 vaqondan ibarət, çəkisi 138 ton olan taxta eyni tarixdə Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.

Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 60 min tona yaxın taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium , 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib.

Paylaş:
101

Aktual

1news TV

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Mövqe

Müşfiq Ələsgərli: Qərb mediasının bu informasiya dalğasının arxasında geosiyasi amillər də axtarılmalıdır

Mövqe

“Qərb mediasında Azərbaycana qarşı kampaniya aparılırsa, demək, ölkə böyük uğura imza atıb” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Vaqif Sadıqov Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri təyin edilib

İqtisadiyyat

Galaxy Z Fold8 Ultra: seriyanın ən güclü qatlananmodeli haqqında bilməli olduğunuz hər şey

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 977 ton dizel yanacağı göndəriləcək

Azərbaycanda 8 aylıq sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları açıqlanıb

Azərbaycan nefti yenə bahalaşdı

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

Galaxy Z Fold8 Ultra: seriyanın ən güclü qatlananmodeli haqqında bilməli olduğunuz hər şey

Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu: Qlobal investorlar üçün strateji platforma

Avro və rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Son xəbərlər

Putin Uitkoffla 6-cı dəfə görüşəcək

Bu gün, 18:08

Dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər istintaqa təhvil verilib

Bu gün, 17:16

Bu məktəblərin fəaliyyəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:42

Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsullarının idxalına çəkilən xərcləri açıqlayıb

Bu gün, 16:11

Azərbaycanda qadınlarla kişilərin maaşı arasında ciddi FƏRQ

Bu gün, 15:34

"It Lives Under The Snow" — Azərbaycan tarixində ilk dəfə Telluride Film Festivalına seçilən film

Bu gün, 15:03

Galaxy Z Fold8 Ultra: seriyanın ən güclü qatlananmodeli haqqında bilməli olduğunuz hər şey

Bu gün, 14:54

Sabah çimərliyə getmək istəyənlərin nəzərinə

Bu gün, 14:44

Xaçaturyan: Ermənistan qonşuları ilə qarşılıqlı etimad formalaşdırmalıdır

Bu gün, 14:24

Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkilən xərcləri 33 % artırıb

Bu gün, 14:04

Amin Novruzov vəfat etdi

Bu gün, 13:38

"Sabah" uşaq futbolunun inkişafına dəstək məqsədilə 10 milyon manatlıq maliyyə proqramı yaradacaq

Bu gün, 13:19

Ruanda səfiri: Azərbaycanda mütləq səfirlik açacağıq

Bu gün, 13:00

Bazar günü yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:43

Subakalavrların universitetə qəbulu getdikcə çətinləşəcək

Bu gün, 12:30

Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın qurbanlarının sayı 1 300-ü ötüb

Bu gün, 12:08

Türkiyədə azərbaycanlı uşaq ögey atasını öldürdü

Bu gün, 11:51

Türkmənistan 2027-2028-ci illərdə LLDCs-yə rəhbərlik edəcək, Azərbaycan vitse-sədr olacaq

Bu gün, 11:33

Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası olacaq

Bu gün, 11:17

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 128 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:53
Bütün xəbərlər