Galaxy Z Fold8 Ultra: seriyanın ən güclü qatlananmodeli haqqında bilməli olduğunuz hər şey
Samsung "Ultra" adını indiyə qədər yalnız Galaxy S xəttinin ən yüksək modellərinə verirdi. 2026-cı ildə bu ad ilk dəfə qatlanan telefona keçdi. Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Fold7-nin birbaşa varisidir və seriyanın ən böyük ekranını, ən güclü kamerasını və ən böyük batareyasınıtəqdim edir.
Bu məqalədə Galaxy Z Fold8 Ultra-nın ekranı, kamerası, batareyası, prosessoru, süni intellektfunksiyaları və kimlər üçün nəzərdə tutulduğu haqqında məlumat tapa bilərsiniz.
Bir baxışda
• 8 düymlük daxili ekran, 6,5 düymlük xarici ekran
• Açıq halda cəmi 4,1 mm qalınlıq
• Hər iki ekranda 3000 nit maksimal parlaqlıq
• 200 MP əsas kamera, 50 MP ultra-geniş, 10 MP telefoto (3x optik zoom)
• Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy prosessoru
• 5000 mAh silikon-karbon batareya
• 45 Vt simli, 20 Vt simsiz doldurma
• IP48 su və toza davamlılıq
• Flex Titanium ekran konstruksiyası
• Android 17 və One UI 9
• 8K APV video, Cine LUT rəng idarəetməsi
Ekranda nə dəyişib?
Galaxy Z Fold8 Ultra qatlanmış vəziyyətdə 6,5 düymlük uzun və nisbətən dar xarici ekran, açıldıqda isə kvadrata yaxın formatlı 8 düymlük ekran təqdim edir.
Hər iki ekranın maksimal parlaqlığı 3000 nitə yüksəldilib — bu, günəş altında ekranı oxumağıasanlaşdırır. Daxili ekran həm də yeni əksolunma əleyhinə örtük alıb.
Ekranın konstruksiyasında Flex Titanium həlli tətbiq olunub: titan ərintili plyonka və elastiktitan lövhə. Nəticədə ekran həm daha nazik, həm də daha dayanıqlıdır, qatlanma izi isə əvvəlkinəsillərlə müqayisədə daha az nəzərə çarpır.
Batareya nə qədər işləyir?
Bu, modeldəki ən mühüm dəyişikliklərdən biridir. Samsung ilk dəfə qatlanan telefonda silikon-karbon batareya texnologiyasından istifadə edib.
Galaxy Z Fold7-dəki 4400 mAh batareya ilə müqayisədə yeni modeldə tutum 5000 mAh-dır. Fasiləsiz video izləmədə bu, 27 saata qədər işləmə müddəti deməkdir. Aktiv gündəlik istifadədətelefon günü rahatlıqla başa vurur.
Doldurma tərəfində də irəliləyiş var:
• 45 Vt simli sürətli doldurma — təxminən 30 dəqiqədə 67%-ə qədər
• 20 Vt simsiz doldurma
• Yeni ikiyollu doldurma arxitekturası
Genişləndirilmiş qrafit soyutma strukturu isə uzun oyun və video montaj sessiyalarında cihazınsabit qalmasına kömək edir.
Kamera: Fold8-dən əsas fərq
Kamera sistemi Galaxy Z Fold8 Ultra-nı adi Fold8 modelindən ayıran əsas xüsusiyyətdir.
200 MP əsas kamera — HDR dəstəyi ilə işləyir, detal və işıq toplama qabiliyyətinə görə ikili 50 MP sistemdən üstün nəticə verir.
50 MP ultra-geniş kamera — geniş mənzərə və qrup kadrları üçün.
10 MP telefoto kamera — 3x optik yaxınlaşdırma.
Video tərəfində model peşəkar səviyyəyə yaxınlaşır: yeni APV kodeki ilə 8K çəkiliş və Cine LUT rəng idarəetməsi var. Bu funksiyalar montaj mərhələsində rənglə işləyənlər üçün nəzərdətutulub. Nightography isə zəif işıqda çəkilişi təkmilləşdirib.
Süni intellekt böyük ekranda necə işləyir?
Galaxy Z Fold8 Ultra One UI 9 və Galaxy AI ilə işləyir. Böyük ekran burada sadəcə rahatlıqdeyil — süni intellekt funksiyalarının bir hissəsi məhz iki pəncərəli iş üçün qurulub.
Gemini Notebook — qeydləri, şəkilləri, səs yazılarını və faylları vahid iş sahəsində birləşdirir. Split view rejimində materialları sürükləyib əlavə etmək, sonra onları audio icmala, infoqrafikaya və ya hesabata çevirmək mümkündür.
Gemini Intelligence — istifadəçi istədiyini öz sözləri ilə təsvir edir, tətbiq avtomatlaşdırması40-dan çox xidməti əhatə edir.
Now Brief və Now Nudge — gündəlik icmal və kontekstə uyğun təkliflər.
My FanCam — videoda seçilmiş şəxsi avtomatik izləyir və kadrı ona uyğunlaşdırır.
Photo Assist — redaktəni sözlə təsvir edirsiniz, Galaxy AI tətbiq edir.
Təhlükəsizlik tərəfində Samsung Knox, Knox Vault, Personal Data Engine və KEEP sistemləriişləyir. One UI 9-un AI Assistant Activity paneli süni intellektin sizin adınızdan nə etdiyini birekranda göstərir.
Kimə uyğundur?
Galaxy Z Fold8 Ultra o istifadəçilər üçündür ki, telefon onlar üçün əsas iş alətidir:
• Biznes istifadəçiləri — 8 düymlük ekranda sənəd, təqdimat və paralel iş
• Foto və video ilə peşəkar məşğul olanlar — 200 MP kamera, 8K APV, Cine LUT
• Telefonu noutbukun yerinə istifadə etmək istəyənlər — çoxpəncərəli rejim və güclüprosessor
• Galaxy Z Fold7 sahibləri — birbaşa yüksəltmə üçün doğru model budur
Əgər əsas ehtiyacınız video izləmək, oyun və gündəlik istifadədirsə, Galaxy Z Fold8 dahabalanslı seçimdir. Kompakt ölçü prioritetdirsə, Galaxy Z Flip8 modelinə baxmaq məsləhətdir.
Tez-tez verilən suallar
Galaxy Z Fold8 Ultra Fold7-nin varisidirmi?
Bəli. Fold7 sahibləri üçün birbaşa yüksəltmə məhz Fold8 Ultra-dır. Sadəcə Galaxy Z Fold8 isəseriyaya yeni əlavə olunmuş, daha yüngül və kontent yönümlü modeldir.
Batareya Fold7-dən nə qədər böyükdür?
Fold7-də 4400 mAh, Fold8 Ultra-da isə 5000 mAh batareya var. Artım silikon-karbon batareyatexnologiyası sayəsində mümkün olub.
45 Vt doldurma nə qədər sürətlidir?
Uyğun adapterlə təxminən 30 dəqiqədə batareyanı 67%-ə qədər doldurmaq olur.
Simsiz doldurma üçün əlavə aksesuar lazımdırmı?
Telefon 20 Vt simsiz doldurmanı dəstəkləyir. Maqnitli aksesuarlardan tam istifadə üçün uyğunörtük tələb olunur.
S Pen dəstəyi varmı?
Bu modeldə S Pen dəstəyi mövcud deyil.
Cihaz suya davamlıdırmı?
Galaxy Z Fold8 Ultra IP48 sertifikatına malikdir. Bu, suya qarşı yaxşı qoruma deməkdir, lakintoz və quma qarşı tam müdafiə demək deyil.
Oyun üçün uyğundurmu?
Bəli. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy prosessoru, genişləndirilmiş qrafit soyutma sistemi və8 düymlük ekran yüksək qrafikalı oyunlar üçün optimallaşdırılıb.
Qatlanma izi görünürmü?
Flex Titanium konstruksiyası qat izini əvvəlki nəsillərlə müqayisədə daha az görünən edir vəekranın davamlılığını artırır.
Qeyd: Galaxy AI funksiyalarının əlçatanlığı ölkə, region, dil, model və tətbiqdən asılı olaraq dəyişə bilər. Batareya və enerji doldurma göstəriciləri laboratoriya şəraitində ölçülüb və real istifadə zamanı fərqli nəticələr göstərə bilər.
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