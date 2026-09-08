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İqtisadiyyat

AMB 8 sentyabrın valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:25 - Bu gün
AMB 8 sentyabrın valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0351 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 1,9710 manatadək ucuzlaşıb, avro isə 1,9763 manata kimi bahalaşıb.

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