AMB 8 sentyabrın valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0351 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 1,9710 manatadək ucuzlaşıb, avro isə 1,9763 manata kimi bahalaşıb.
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