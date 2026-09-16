 Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan fərqli yol seçib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan fərqli yol seçib

First News Media13:39 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan fərqli yol seçib

 “Sentyabrın 11-12-də Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri mühüm siyasi əhəmiyyət daşıyır”.

Bu fikir Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarovun mətbuata açıqlamasında yer alıb.

Onun fikrincə, xarici diplomatların bölgədəki reallıqları yerində görməsi baxımından əlamətdar olan bu səfərin Ermənistan cəmiyyətinin müəyyən dairələrində qıcıq yaratması isə təsadüfi deyil.

“Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir və xarici diplomatların ölkənin istənilən bölgəsinə səfər etməsi təbiidir. Buna görə həmin səfəri hədəfə alan, diplomatları təzyiq və linç ritorikası ilə qarşılayan kampaniya Ermənistanın Azərbaycanın suverenliyinə münasibətdə hələ də problem yaşadığını göstərir. Belə yanaşma Azərbaycanın daxili işlərinə açıq müdaxilə cəhdidir”.       

Millət vəkili diplomatların gördükləri mənzərənin Ermənistanın illərlə formalaşdırdığı saxta təsəvvürlərin tam əksi olduğunu qeyd edib:

“Şuşada, Xankəndidə və digər ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işləri, Zəfər Parkı ilə tanışlıq bölgənin bu gün necə dəyişdiyini göstərib. Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş büstlərinin taleyi bu baxımdan xüsusilə diqqətçəkəndir.

Gəncəsər və Xudavəng monastırlarına baxış isə Ermənistanda ayrıca narazılıq yaradıb. Azərbaycan ərazisindəki tarixi irsin siyasi iddialarla mənimsənilməsi mümkün deyil. Qafqaz Albaniyasının Azərbaycan torpaqlarında mövcudluğu tarix elminə məlumdur. Bu irsin inkar edilməsi tarixə rasist yanaşmadır. Daha paradoksal olan Ermənistanın öz ərazisində Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni izlərini inkar etməsidir. Qərbi Azərbaycanda məscidlərin, qəbiristanlıqların və digər abidələrin dağıdılması faktları fonunda Qarabağdakı ayrı-ayrı abidələr üzərində müstəsna iddia irəli sürülməsi açıq ikili standartdır. Tarixi irsin qorunmasının yolu onu siyasi məqsədlərlə saxtalaşdırmaq deyil, obyektiv araşdırmaqdır. Baş verənlər Ermənistanın sülh gündəliyinə yanaşmasını da sual altına alır. Hakimiyyətə yaxın resurslarda yayılan kampaniya və parlament rəhbərinin qəbuledilməz açıqlamaları revanşist ritorikanın gücləndirildiyini göstərir.

Sülh haqqında danışarkən Azərbaycanın suveren ərazisinə beynəlxalq səfəri hədəfə almaq ziddiyyətli mövqedir. Azərbaycan isə fərqli yol seçib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda quruculuq işləri davam edir, xarici nümayəndələr bölgəyə dəvət olunur və reallıqları yerində görmələrinə şərait yaradılır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin mahiyyəti həqiqəti gizlətmək deyil, onu beynəlxalq ictimaiyyətə göstərməkdir. Ermənistanın revanşist dairələrini narahat edən də budur: Qarabağın bugünkü gerçəklikləri Azərbaycanın suverenliyini və tarixi həqiqəti təsdiqləyir”.

Paylaş:
120

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Rəsmi

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Azərbaycanda internet tarifləri artırılır - Minimum 25 manat olacaq

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında “Qobustan” GES-in açılışı ilə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Krımda 45 yaşlı azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak oldu

Şirvanda mağazadan 18 min manatdan çox pul oğurlanıb

Qara dənizdə yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb, iki Azərbaycan vətəndaşı ölüb

Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 59 əcnəbi saxlanılıb, azərbaycanlı da var

Son xəbərlər

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Bu gün, 17:51

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Bu gün, 17:44

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 17:19

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:13

“Dağıdılan məscidlər və abidələr təsadüfi itkilər kimi qiymətləndirilə bilməz” - ŞƏRH

Bu gün, 17:07

Badamdarda mənzildə partlayış – Xəsarət alan var

Bu gün, 17:06

Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

Bu gün, 16:50

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Bu gün, 16:46

Enerji Dialoqu Platforması çərçivəsində “Etelen-Polietilen” zavoduna media turu təşkil olunub

Bu gün, 16:44

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 16:35

AYNA yollarda nişanlanma və xətlənmə işləri aparacaq

Bu gün, 16:35

Alen Simonyan: Hikmət Hacıyevlə daim əlaqə saxlayırıq

Bu gün, 16:34

Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda elmi dərəcəsi olan hərbçilərlə bağlı yenilik: "Leytenant" rütbəsinin müddəti azaldılır

Bu gün, 16:23

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Bu gün, 16:16

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:03

Həlak olan minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə Prezident təqaüdünün təyini üçün sənədlər müəyyənləşib

Bu gün, 15:56

Füzuli və Xankəndi şəhər incəsənət məktəbləri Mədəniyyət Nazirliyinin siyahısına salınıb

Bu gün, 15:40

Tələbələrə nəqliyyat ödənişlərində yeni bonus imkanı

Bu gün, 15:15

Cəlilabadda 18 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər