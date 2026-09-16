 “İrşad”da yeni tədris ilinə özəl “Yaşıl Cümə” fürsətləri başladı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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“İrşad”da yeni tədris ilinə özəl “Yaşıl Cümə” fürsətləri başladı - VİDEO

First News Media12:58 - Bu gün
“İrşad”da yeni tədris ilinə özəl “Yaşıl Cümə” fürsətləri başladı - VİDEO

“İrşad” məktəb həyəcanını və yeni tədris ilini səbirsizliklə gözləyənlər üçün möhtəşəm xəbərlə gəlir – ənənəvi “Yaşıl Cümə” aksiyası yenidən baş tutur.

Sentyabrın 18-dən 27-dək davam edəcək kampaniyada müştərilər 70%-dək real endirimdən yararlana, üstəlik endirimli məbləği 18 aya FAİZSİZ və ya 6 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ şəkildə bölmək imkanından yararlana biləcəklər.

 Kampaniya müddəti ərzində kiçik, böyük məişət texnikaları, dərslərin əvəzolunmaz köməkçiləri olan noutbuklar, planşetlər, smartfonlar və eləcə də digər texnikalar xüsusi şərtlərlə təqdim olunur.

“Yaşıl Cümə” gənclərin və valideynlərin yeni tədris ilinə tam hazırlaşması, eləcə də gündəlik ehtiyaclarını qarşılaması üçün zəruri olan texnologiya və avadanlıqları xüsusi şərtlərlə bir araya gətirir.

Aksiya 18 sentyabrdan 27 sentyabradək qüvvədə olacaq və kampaniya “İrşad” mağazalarında, həm də onlayn platformalarda aktiv olacaq.

Yeni dərs ilinə özəl şərtlərlə təqdim olunan bəzi məhsulları diqqətinizə çatdırırıq:

- “Honor” planşetləri“Xiaomi 17T” seriyasından olan smartfonlara 20% endirim.

- “iPhone 16”“iPhone 17” smartfonlarına 300 AZN, “iPhone 17 Pro” və “iPhone 17 Pro Max” modellərinə isə 500 AZN endirim

- “Honor Turbo” smartfonu 250 AZN dəyərində endirimlə 899 AZN

- Yeni “Xiaomi Note 17 Pro”“Xiaomi Note 17 Pro Max” modellərinə 350 AZN-dək endirim

- “Wonlex” ağıllı saatları 249,99 AZN yox, 179,99 AZN

- “Mibro Earbuds 6” qulaqlıqları 70% endirimlə 99,99 AZN yox, 29,99 AZN

- “Dyson HS09 Airwrap Co-anda2x” şəxsi qulluq dəsti 50% endirimlə 2999.99 AZN yox, 1499.99 AZN

- “Taube TB-ST90M” elektro ülgücü 30 AZN endirimlə 9.99 AZN

- “HP 250 G10 (8X9C9ES)” notbuku 1399.99 yox, 1049.99 AZN

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