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Bu şəxslər təltif olundu - SƏRƏNCAM

First News Media11:48 - Bu gün
Bu şəxslər təltif olundu - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Auditorlar Palatası üzvləri və əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, auditor fəaliyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Auditorlar Palatasının aşağıdakı üzvləri və əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib:

Ağayev Akif Ağa oğlu

Axundov Vaqif Xəlil oğlu

Bayramova Lamiyə Qəşəm qızı

Bənnayev Elxan Bəhmən oğlu

Cavadov Vasif Tofiq oğlu

Cəbiyev Hüseyn Kommuna oğlu

Eyvazova Mətanət Gümüş qızı

Əliyev Azər Hüseyn oğlu

Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu

Hacıəzizov İlham İsfəndiyar oğlu

Həsənova Adilə Teymur qızı

Qarayev Fəqan Şakir oğlu

Qurbanlı Ziya Tofiq oğlu

Məmmədov Şahbaz Müseyib oğlu

Süleymanova Elzadə Süleyman qızı.

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