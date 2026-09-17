Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO
Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Azərbaycanın cənub bölgəsindən olan 18-25 yaşlı qızlar üçün nəzərdə tutulmuş, ödənişsiz altı aylıq “Future Skills Academy - Lankaran” təhsil proqramının rəsmi açılışı keçirilib.
Artıq 100 iştirakçı seçim mərhələsindən keçərək rəqəmsal bacarıqlar, süni intellekt, sahibkarlıq və digər tətbiqi istiqamətlər üzrə təlimlərə başlayıb.
Layihə “Yango Azerbaijan”, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA), Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.
Tədbirin rəsmi açılış mərasimində Milli Məclisin deputatı Fariz İsmayılzadə və digər fəxri qonaqlar iştirak ediblər.
Rəqəmsal karyera üçün praktiki bacarıqlar
Təlimlər 2027-ci ilin mart ayınadək həftəsonları Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində keçiriləcək. Təlimlər ADA Universitetinin aparıcı mütəxəssisləri tərəfindən keçiriləcək. Proqram çərçivəsində beynəlxalq “Yango Group” şirkətinin mentorları və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) ekspertləri iştirakçılara müvafiq istiqamətlər üzrə peşəkar dəstək göstərəcəklər.
Proqram iştirakçıların təhsil prosesində, iş axtarışında və ya öz layihələrinin inkişafında tətbiq edə biləcəkləri bacarıqlar üzərində qurulub. İstiqamətlər arasında süni intellekt və “VibeCoding”, məlumatların təhlili, rəqəmsal marketinq, layihələrin idarə olunması, dizayn, maliyyə savadlılığı, sahibkarlıq, karyera hazırlığı, eləcə də Lənkəran regionunun imkanları nəzərə alınmaqla turizm və qonaqpərvərlik sahələri yer alır.
“VibeCoding” modulu çərçivəsində iştirakçılar ənənəvi proqramlaşdırma təcrübəsi olmadan ideyadan ilk rəqəmsal prototipə qədər irəliləməyə imkan verən süni intellekt alətləri ilə tanış olacaqlar. Digər modullar isə məlumatlarla işləmək, rəqəmsal məhsulların yaradılması və təşviqinin əsaslarını, biznes ideyalarının hazırlanmasını və əmək bazarına çıxışa hazırlığı öyrənməyə imkan verəcək.
Kursun sonunda iştirakçılar öz layihələrini hazırlayacaq və texnologiya şirkətlərində işə düzəlməyə və ya öz bizneslərini qurmağa imkan verən hazır portfoliolar formalaşdıracaqlar.
Dövlət, elm və biznes arasında sinerji
Tədbirin açılışında Milli Məclisin deputatı Fariz İsmayılzadə paytaxtdan kənarda insan kapitalının inkişaf etdirilməsinin strateji əhəmiyyətini vurğulayıb:
“Milli Məclisə Lənkərandan deputat seçilərkən qarşıma belə bir məqsəd qoymuşdum: regionda gənclərimizə yol açan mümkün qədər çox keyfiyyətli təhsil və beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsinə nail olmaq. Bu gün dövlətin dəstəyi ilə burada yüksək səviyyəli peşə təhsili infrastrukturu yaradılıb, “Yango Group” beynəlxalq şirkəti ilə tərəfdaşlıq sayəsində isə ən yaxşı müəllim və ekspertləri cəlb edirik. Biz Lənkəran qızlarına iqtisadiyyatın ən çox tələb etdiyi bacarıqları – İT, rəqəmsal media və süni intellekti öyrətməyə çalışırıq”.
Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Simnar Məmmədov gənclərin müasir ixtisaslara artan marağını qeyd edib:
“2024/2025-ci tədris ilində ölkə üzrə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunanlar arasında qadınların payı 37 faiz təşkil edirdisə, hazırda bu göstərici 40 faizə çatıb. Lakin Lənkəran mərkəzinin dinamikası ikiqat diqqətəlayiqdir, belə ki, 2022-ci ildə burada qızlar cəmi 8 ixtisas üzrə təhsil alırdılarsa, hazırda artıq 32 istiqamət üzrə təhsil alırlar və onların 19-da qızlar mütləq çoxluq təşkil edir. Dünya İqtisadi Forumunun məlumatlarına görə, məhz peşə və praktiki təhsil qlobal gender fərqinin aradan qaldırılmasının əsas vasitəsidir. “Yango Azerbaijan”ın təşəbbüsü qızlara maliyyə müstəqilliyi əldə etmək üçün real imkanlar, praktik peşə və gələcəklərinə inam yaradır”.
“Yango”nun yerli icmaların inkişafına töhfəsi
“Yango Group” üçün bu proqram şirkətin Azərbaycanda rəqəmsal səriştələrin və yerli istedadların inkişafına yönəlmiş təhsil və texnologiya təşəbbüsləri çərçivəsində fəaliyyətinin davamıdır. İştirakçıların qarşısında çıxış edən “Yango Azerbaijan”ın rəhbəri Müşviq Həsənov şirkətin əsas hədəflərini diqqətə çatdırıb:
“Azərbaycan “Yango Group” üçün əsas bazarlardan biridir və biz bura cəmiyyətin uzunmüddətli və etibarlı tərəfdaşı kimi gəlmişik. Biz əminik ki, tərəqqi və inkişaf imkanları yalnız Bakı ilə məhdudlaşmamalı, ölkənin hər bir regionuna çatmalıdır. Müasir texnologiyalar yalnız insanlar onlardan istifadə etməyi və onları real layihələrə çevirməyi bacardıqda yeni imkanlar yaradır. Əminəm ki, Lənkərandakı proqramın iştirakçıları arasında bir neçə ildən sonra öz texnologiya biznesini quracaq və ya komandamızda genişmiqyaslı rəqəmsal layihələrə rəhbərlik edəcək insanlar var”.
Rəsmi açılış iştirakçılarla proqramın ekspertləri və tərəfdaşları arasında keçirilmiş görüşlə başa çatıb. Növbəti aylar praktiki modullara və layihələr üzərində işə həsr olunacaq. “Future Skills Academy – Lankaran” proqramının başa çatdırılması isə 2027-ci ilin martına planlaşdırılıb.
“Yango Group” haqqında
“Yango Group” qlobal mənbələrdən əldə edilən texnologiyaları yerli icmalara uyğunlaşdırılmış gündəlik xidmətlərə çevirən beynəlxalq texnologiya şirkətidir. İnnovasiyalara sarsılmaz sadiqliklə, müxtəlif regionlar üçün dünyadan aparıcı qabaqcıl texnologiyaları problemsiz inteqrasiya olunmuş gündəlik xidmətlərə yenidən formalaşdırır və təkmilləşdirir. “Yango Group” Afrika, Latın Amerikası, Avropa, Yaxın Şərq, Cənubi Asiya və digər regionlarda 35-dən çox ölkədə mobillik, çatdırılma, fudtex, əyləncə və bir çox başqa rəqəmsal xidmətlərini təqdim edir.