 AZAL Qazaxıstanda altıncı istiqaməti-Aktöbəyə ilk reysini həyata keçirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AZAL Qazaxıstanda altıncı istiqaməti-Aktöbəyə ilk reysini həyata keçirib

First News Media10:22 - Bu gün
AZAL Qazaxıstanda altıncı istiqaməti-Aktöbəyə ilk reysini həyata keçirib

AZCON Holding şirkətlərindən olan Azərbaycan Hava Yolları Qazaxıstanın Aktöbə şəhərini marşrut şəbəkəsinə əlavə edərək bu istiqamət üzrə ilk uçuşunu həyata keçirib. Yeni marşrutun açılması ilə aviaşirkətin Qazaxıstanda uçuş həyata keçirdiyi şəhərlərin sayı altıya çatıb.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, Bakı–Aktöbə–Bakı istiqamətində müntəzəm reyslər həftədə üç dəfə – bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri yerinə yetirilir. Birbaşa uçuşlar iki ölkə arasında işgüzar əlaqələrin və turizm mübadiləsinin inkişafına, eləcə də qarşılıqlı səfərlərin daha rahat təşkilinə imkan yaradır.

Qazaxıstanın qərbində yerləşən Aktöbə ölkənin mühüm sənaye və iqtisadi mərkəzlərindən biridir. Zəngin tarixi-mədəni irsi ilə seçilən region, eyni zamanda özünəməxsus təbiət abidələri ilə də diqqət çəkir. Aktöbə vilayətində məşhur Aktolağay tabaşir dağları, Barxın qumları, Qarğalı su anbarı, eləcə də çoxsaylı tarixi və müqəddəs məkanlar yerləşir. Bu istiqamət həm işgüzar səfərlər edən, həm də Qazaxıstanın qərb bölgəsinin mədəniyyəti, tarixi və təbiəti ilə yaxından tanış olmaq istəyən sərnişinlər üçün əlverişli seçimdir.

Cari ildə Şımkent və Atıraunun ardınca Aktöbəyə uçuşların başlanması milli aviadaşıyıcının Mərkəzi Asiyada marşrut şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır. Yeni reyslər, həmçinin Qazaxıstandan səyahət edən sərnişinlərə Bakı üzərindən aviaşirkətin digər beynəlxalq istiqamətlərinə çıxış imkanı da təqdim edir.

Aviabiletləri Azərbaycan Hava Yollarının rəsmi internet səhifəsi və ya mobil tətbiqi, həmçinin aviaşirkətin satış ofisləri və akkreditə olunmuş agentlikləri vasitəsilə əldə etmək mümkündür.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib

Cəmiyyət

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Cəmiyyət

Fazil Mustafa: Bərpa olunan tarixi-dini abidələr Azərbaycanın tanıdılmasına xidmət etməlidir

Cəmiyyət

Adil Kərimli: Tarixi-dini abidələrin qorunması ilə bağlı çağırışlar geniş müzakirə olunmalıdır

Cəmiyyət

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO

PAŞA Real Estate Qrupun rəhbərliyi Monteneqronun Baş naziri ilə investisiya və turizmin inkişafını müzakirə edib - FOTO

İmişlidə sürücü sükan arxasında infarktdan öldü

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Sabirabadda körpə ölü doğulub - YENİLƏNİB

Krımda 45 yaşlı azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak oldu

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Qara dənizdə yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb, iki Azərbaycan vətəndaşı ölüb

Son xəbərlər

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Bu gün, 12:11

Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO

Bu gün, 12:09

PAŞA Real Estate Qrupun rəhbərliyi Monteneqronun Baş naziri ilə investisiya və turizmin inkişafını müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 11:52

İlham Əliyev TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib

Bu gün, 11:41

İmişlidə sürücü sükan arxasında infarktdan öldü

Bu gün, 11:29

Cəlilabadda 73 yaşlı qadın su quyusuna düşərək ölüb

Bu gün, 11:17

Fazil Mustafa: Bərpa olunan tarixi-dini abidələr Azərbaycanın tanıdılmasına xidmət etməlidir

Bu gün, 11:15

Adil Kərimli: Tarixi-dini abidələrin qorunması ilə bağlı çağırışlar geniş müzakirə olunmalıdır

Bu gün, 11:05

Adil Kərimli: Multikultural dəyərlər Azərbaycanın tarixi və ictimai həyatının ayrılmaz hissəsidir

Bu gün, 11:01

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-dini abidələrin bərpası mənəvi yaddaşımızın yenidən canlandırılmasıdır”

Bu gün, 10:52

Ramin Məmmədov: Tarixi-dini irsin qorunması dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir

Bu gün, 10:46

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin Beşinci Toplantısının iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 10:44

Zaqatalada kişi meyit tapılıb

Bu gün, 10:38

AZAL Qazaxıstanda altıncı istiqaməti-Aktöbəyə ilk reysini həyata keçirib

Bu gün, 10:22

Azərbaycan əhalisinin 50,2 faizini qadınlar təşkil edir

Bu gün, 10:18

2026-cı ilin 7 ayında Azərbaycanda doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:13

Gündüz İsmayılov: Azərbaycanda yüzlərlə tarixi-dini abidə bu gün də təyinatı üzrə fəaliyyət göstərir

Bu gün, 10:07

Azərbaycanda bəzi ərazilərə yağış yağıb – FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:55

FHN Ağcabədidə qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyətini dayandırıb - VİDEO

Bu gün, 09:38

Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşdı

Bu gün, 09:38
Bütün xəbərlər