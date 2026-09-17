 “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-dini abidələrin bərpası mənəvi yaddaşımızın yenidən canlandırılmasıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-dini abidələrin bərpası mənəvi yaddaşımızın yenidən canlandırılmasıdır”

Qafar Ağayev10:52 - Bu gün
“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-dini abidələrin bərpası mənəvi yaddaşımızın yenidən canlandırılmasıdır”

“Azərbaycanda tarixi-dini abidələrin bərpası istiqamətində görülən işlər ölkənin bütün coğrafiyasını əhatə edir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu “Tarixi-dini abidələrin qorunması: çağırışlar və perspektivlər” mövzusunda konfransın açılış mərasimində çıxış edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov deyib.

O bildirib ki, dövlət başçısının sərəncamları ilə ötən il Mərdəkan qəsəbəsindəki Pir Həsən ziyarətgahının və Əmircan qəsəbəsindəki İmam məscidinin, bu il isə Gəncə şəhərindəki Şah Abbas Cümə məscidinin təmir-bərpa işləri üçün vəsait ayrılıb:

“Artıq Pir Həsən ziyarətgahında işlər başa çatdırılıb, İmam məscidində bərpa işləri yekun mərhələyə keçib, Şah Abbas məscidində isə təmir-bərpa işlərinə başlanılıb”.

R.Məmmədov vurğulayıb ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq prosesinin mühüm istiqamətlərindən biri də tarixi və dini abidələrin bərpasıdır.

“Burada məqsəd yalnız dağıdılmış tikililəri yenidən qurmaq deyil. İşğal dövründə məhv edilmiş, təhqir olunmuş və tarixi görkəmi dəyişdirilmiş mədəni irs nümunələrinin bərpası xalqımızın mənəvi yaddaşının yenidən canlandırılmasıdır”, - deyə o qeyd edib.

Komitə sədri bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun layihələrinin xüsusi yer tutduğunu da bildirib:

“Fondun prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində mədəni və dini abidələrin bərpasına yönəlmiş çoxsaylı layihələr həyata keçirilib”.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib

Cəmiyyət

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Cəmiyyət

Fazil Mustafa: Bərpa olunan tarixi-dini abidələr Azərbaycanın tanıdılmasına xidmət etməlidir

Cəmiyyət

Adil Kərimli: Tarixi-dini abidələrin qorunması ilə bağlı çağırışlar geniş müzakirə olunmalıdır

Cəmiyyət

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO

PAŞA Real Estate Qrupun rəhbərliyi Monteneqronun Baş naziri ilə investisiya və turizmin inkişafını müzakirə edib - FOTO

İmişlidə sürücü sükan arxasında infarktdan öldü

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 59 əcnəbi saxlanılıb, azərbaycanlı da var

Sabah Bakıda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Krımda 45 yaşlı azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak oldu

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Son xəbərlər

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Bu gün, 12:11

Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO

Bu gün, 12:09

PAŞA Real Estate Qrupun rəhbərliyi Monteneqronun Baş naziri ilə investisiya və turizmin inkişafını müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 11:52

İlham Əliyev TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib

Bu gün, 11:41

İmişlidə sürücü sükan arxasında infarktdan öldü

Bu gün, 11:29

Cəlilabadda 73 yaşlı qadın su quyusuna düşərək ölüb

Bu gün, 11:17

Fazil Mustafa: Bərpa olunan tarixi-dini abidələr Azərbaycanın tanıdılmasına xidmət etməlidir

Bu gün, 11:15

Adil Kərimli: Tarixi-dini abidələrin qorunması ilə bağlı çağırışlar geniş müzakirə olunmalıdır

Bu gün, 11:05

Adil Kərimli: Multikultural dəyərlər Azərbaycanın tarixi və ictimai həyatının ayrılmaz hissəsidir

Bu gün, 11:01

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-dini abidələrin bərpası mənəvi yaddaşımızın yenidən canlandırılmasıdır”

Bu gün, 10:52

Ramin Məmmədov: Tarixi-dini irsin qorunması dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir

Bu gün, 10:46

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin Beşinci Toplantısının iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 10:44

Zaqatalada kişi meyit tapılıb

Bu gün, 10:38

AZAL Qazaxıstanda altıncı istiqaməti-Aktöbəyə ilk reysini həyata keçirib

Bu gün, 10:22

Azərbaycan əhalisinin 50,2 faizini qadınlar təşkil edir

Bu gün, 10:18

2026-cı ilin 7 ayında Azərbaycanda doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:13

Gündüz İsmayılov: Azərbaycanda yüzlərlə tarixi-dini abidə bu gün də təyinatı üzrə fəaliyyət göstərir

Bu gün, 10:07

Azərbaycanda bəzi ərazilərə yağış yağıb – FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:55

FHN Ağcabədidə qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyətini dayandırıb - VİDEO

Bu gün, 09:38

Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşdı

Bu gün, 09:38
Bütün xəbərlər