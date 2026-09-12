Yol polisi sürücülərə müraciət etdi
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ötmə qaydasınının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.
1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:
"Bakı-Qazax avtomagistralının Navahı qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində, saat 22:00 radələrində Elmir Məmmədlinin idarə etdiyi "Mercedes Vito” markalı avtomobil, eyni istiqamətdə hərəkətdə olan "Kamaz” markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində minik avtomobilində olan sərnişin –Sayad Qasımova hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır".
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