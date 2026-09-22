Gənc tələbə burun əməliyyatı zamanı həyatını itirib
Azərbaycan-Fransız Universitetinin (UFAZ) tələbəsi Fidan Abbaslı vəfat edib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, UFAZ-ın “Kompüter elmləri” ixtisasında 3-cü kursda təhsil alan tələbənin plastik əməliyyat nəticəsində dünyasını dəyişdiyi bildirilib.
Məlumata görə, o, burun əməliyyatı zamanı həyatını itirib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Bakı Türk Liseyindən məzun olan Fidanın atası Kamil Abbasov həmin təhsil müəssisəsində kimya müəllimidir.
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