“Formula-1”lə əlaqədar Bulvarın bir hissəsinə giriş məhdudlaşdırılır
“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar Dənizkənarı Milli Parkın bir hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır.
1news.az xəbər verir ki, sentyabrın 22-də saat 16:00-dan etibarən Milli Parkın Azneft meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılacaq.
Bildirilib ki, Milli Parkın Ağ Şəhər bulvarı, Azneft meydanından Bayıl bulvarına qədər olan hissəsi, həmçinin Bayıl bulvarına giriş-çıxış sərbəst olacaq.
Qeyd edək ki, “Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra ərazilərində nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq olunur.
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