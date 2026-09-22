Paşinyan ABŞ-yə yola düşüb – BMT-də çıxış edəcək
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb.
1news.az xəbər verir ki, Paşinyan səfərlə bağlı videomüraciətini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
“Biz BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka uçuruq”, - deyə baş nazir bildirib.
Paşinyanın mətbuat katibi Melaniya Arutyunyanın sözlərinə görə, baş nazir sentyabrın 22-dən 25-dək ABŞ-də işgüzar səfərdə olacaq.
Səfər çərçivəsində Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli seqmentində çıxış edəcək.
Bundan əlavə, Ermənistan hökumətinin başçısının BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş və digər xarici tərəfdaşlarla görüşləri nəzərdə tutulub.
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