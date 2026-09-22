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Cəmiyyət

Bilgəhdə dənizdə batan gənclərin meyiti tapılıb

First News Media10:30 - Bu gün
Bilgəhdə dənizdə batan gənclərin meyiti tapılıb

Sabunçu rayonunun Bilgəh qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2008-ci il təvəllüdlü olan Əlizadə Əlipaşa Natiq oğlunun və eyni yaşlı Elmin Elman oğlu Əmrəliyevin meyitləri tapılıb.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, onların meyiti FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Xatırladaq ki, hadisə sentyabrın 19-da baş verib.

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