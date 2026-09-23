Kəngərlidə ailənin olduğu avtomobil aşdı: körpə öldü
Kəngərli rayonunda bir ailənin üzvləri qəzaya düşüb, körpə ölüb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xok kəndi ərazisində baş verib.
Belə ki, 77-KS-302 dövlət nömrə nişanlı "KİA" markalı avtomobilin aşması nəticəsində avtomobildə olan 1994-cü il təvəllüdlü Quliyev Məğrur Məşur oğlu, onun həyat yoldaşı 2000-ci il təvəllüdlü Quliyeva Gülarə Elçin qızı xəsarət alıb. Onların övladı 2026-cı il təvəllüdlü Rəvan Qasımov həyatını itirib.
Xəsarət alanlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
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