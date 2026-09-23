“MyShops”dan “Nothing” smartfonu al, Azercell-dən 6 ay ərzində 6GB internet hədiyyə qazan!
Kampaniya çərçivəsində “Nothing” smartfonları faizsiz və komissiyasız, 12 aylıq hissə-hissə ödəniş imkanı ilə təqdim olunur.
Azercell və “MyShops” “Nothing” smartfonları üçün yeni kampaniyaya start verir. Kampaniya çərçivəsində müştərilər “Nothing” smartfonlarını 60 AZN ilkin ödənişlə, 12 ay müddətinə faizsiz və komissiyasız əldə edə bilərlər.
Kampaniyadan yararlanan müştərilərə Azercell tərəfindən 6 ay ərzində 6 GB mobil internet təqdim olunur. İnternet paket hər 28 gündən bir yenilənir. Bundan əlavə, seçilmiş “Nothing” smartfon modelini alan müştərilərə Azercell-dən ağıllı saat da hədiyyə edilir.
Kampaniyada həm yeni, həm də mövcud Azercell müştəriləri iştirak edə bilərlər. “Nothing” smartfonları kampaniya çərçivəsində 719 AZN-dən başlayan qiymətlərlə təqdim edilir.
Kampaniya Bakı şəhərində yalnız MyShops mağazalarında və myshops.az saytında keçərlidir.