Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir
Mastercard İqtisadiyyat İnstitutunun (MEI) yeni araşdırması 2025-ci ildə keçirilən böyük beynəlxalq yarışın Bakıda turistlərin xərclərinə əhəmiyyətli təsir göstərdiyini ortaya qoyur.
Mastercard™-ın ümumiləşdirilmiş və anonimləşdirilmiş məlumatlarına əsaslanan təhlil tədbirin şəhərin turizm iqtisadiyyatının əsas sektorlarında xərcləri necə artırdığını göstərir.
Xərclər yarışdan əvvəl artmağa başlayıb
Beynəlxalq turistlərin Bakıya gəlməsi ilə xərclərdə artım əsas yarışdan əvvəl başlayıb. Yarış günündən üç gün əvvəl iaşə xərcləri gözlənilən səviyyədən 65%, pərakəndə satış xərcləri isə 29% yüksək olub.
Yarış günü iaşə xərcləri təxmini baza səviyyəsi ilə müqayisədə üç dəfədən çox artıb. Pərakəndə satış xərcləri isə yarışdan bir gün əvvəl pik həddə çataraq gözlənilən səviyyəni 154% üstələyib.
Tədbirin təsiri yarışın başa çatması ilə yekunlaşmayıb. Ertəsi gün iaşə xərcləri gözlənilən səviyyədən 147% yüksək olub, pərakəndə satış xərcləri isə təxmini səviyyədən demək olar ki, iki dəfə çox olub.
Turist xərclərində Türkiyə liderdir
Tədbiri əhatə edən beş gün ərzində Azərbaycanda xarici Mastercard kartları ilə həyata keçirilən xərclərin təxminən dörddə biri Türkiyədən gələn turistlərin payına düşüb və bu, onları ən çox xərcləyən turist qrupu edib. Sonrakı yerlərdə Böyük Britaniyadan gələn turistlər 14%, Qazaxıstandan 11%, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən isə 6% payla qərarlaşıb.
Turist qrupları arasında xərcləmə vərdişləri də fərqlənib. Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Almaniyadan gələn turistlər xərclərinin daha böyük hissəsini iaşəyə yönəldiblər ki, bu da Bakının restoran və iaşə sektoruna yüksək marağı əks etdirir.
Səudiyyə Ərəbistanından gələn turistlərin xərclərində yerləşmə xərclərinin payı ən yüksək olub. Belarus, Qazaxıstan və Gürcüstandan gələn turistlərin xərclərində isə geyim kateqoriyası nəzərəçarpacaq paya sahib olub.
Tədbirin yaratdığı tələbə daha dəqiq baxış
Sadə illik müqayisələrlə kifayətlənməmək üçün Mastercard İqtisadiyyat İnstitutu Mastercard™-ın ümumiləşdirilmiş və anonimləşdirilmiş məlumatlarından istifadə edərək sintetik nəzarət metodologiyasını tətbiq edib və tədbir keçirilməsəydi, beynəlxalq turistlərin xərclərinin hansı səviyyədə ola biləcəyini modelləşdirib.
Araşdırmanın nəticələri böyük beynəlxalq tədbirlərin turizmlə əlaqəli sektorların dəstəklənməsində və tədbirə ev sahibliyi edən şəhərdə xərclərin artmasına təkan verməkdə mühüm rol oynaya biləcəyini göstərir.
Araşdırmanın tam nəticələri ilə tanış olun:
İnfoqrafikaya baxın: https://www.mastercard.com/news/eemea/en/perspectives/en/2026/beyond-the-finish-line-how-a-major-international-race-event-fuels-a-surge-in-azerbaijan-s-visitor-economy/