 Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

12:06 - Bu gün
Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

Mastercard İqtisadiyyat İnstitutunun (MEI) yeni araşdırması 2025-ci ildə keçirilən böyük beynəlxalq yarışın Bakıda turistlərin xərclərinə əhəmiyyətli təsir göstərdiyini ortaya qoyur.

Mastercard-ın ümumiləşdirilmiş və anonimləşdirilmiş məlumatlarına əsaslanan təhlil tədbirin şəhərin turizm iqtisadiyyatının əsas sektorlarında xərcləri necə artırdığını göstərir.

Xərclər yarışdan əvvəl artmağa başlayıb

Beynəlxalq turistlərin Bakıya gəlməsi ilə xərclərdə artım əsas yarışdan əvvəl başlayıb. Yarış günündən üç gün əvvəl iaşə xərcləri gözlənilən səviyyədən 65%, pərakəndə satış xərcləri isə 29% yüksək olub.

Yarış günü iaşə xərcləri təxmini baza səviyyəsi ilə müqayisədə üç dəfədən çox artıb. Pərakəndə satış xərcləri isə yarışdan bir gün əvvəl pik həddə çataraq gözlənilən səviyyəni 154% üstələyib.

Tədbirin təsiri yarışın başa çatması ilə yekunlaşmayıb. Ertəsi gün iaşə xərcləri gözlənilən səviyyədən 147% yüksək olub, pərakəndə satış xərcləri isə təxmini səviyyədən demək olar ki, iki dəfə çox olub.

Turist xərclərində Türkiyə liderdir

Tədbiri əhatə edən beş gün ərzində Azərbaycanda xarici Mastercard kartları ilə həyata keçirilən xərclərin təxminən dörddə biri Türkiyədən gələn turistlərin payına düşüb və bu, onları ən çox xərcləyən turist qrupu edib. Sonrakı yerlərdə Böyük Britaniyadan gələn turistlər 14%, Qazaxıstandan 11%, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən isə 6% payla qərarlaşıb.

Turist qrupları arasında xərcləmə vərdişləri də fərqlənib. Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Almaniyadan gələn turistlər xərclərinin daha böyük hissəsini iaşəyə yönəldiblər ki, bu da Bakının restoran və iaşə sektoruna yüksək marağı əks etdirir.

Səudiyyə Ərəbistanından gələn turistlərin xərclərində yerləşmə xərclərinin payı ən yüksək olub. Belarus, Qazaxıstan və Gürcüstandan gələn turistlərin xərclərində isə geyim kateqoriyası nəzərəçarpacaq paya sahib olub.

Tədbirin yaratdığı tələbə daha dəqiq baxış

Sadə illik müqayisələrlə kifayətlənməmək üçün Mastercard İqtisadiyyat İnstitutu Mastercard-ın ümumiləşdirilmiş və anonimləşdirilmiş məlumatlarından istifadə edərək sintetik nəzarət metodologiyasını tətbiq edib və tədbir keçirilməsəydi, beynəlxalq turistlərin xərclərinin hansı səviyyədə ola biləcəyini modelləşdirib.

Araşdırmanın nəticələri böyük beynəlxalq tədbirlərin turizmlə əlaqəli sektorların dəstəklənməsində və tədbirə ev sahibliyi edən şəhərdə xərclərin artmasına təkan verməkdə mühüm rol oynaya biləcəyini göstərir.

Araşdırmanın tam nəticələri ilə tanış olun:

İnfoqrafikaya baxın: https://www.mastercard.com/news/eemea/en/perspectives/en/2026/beyond-the-finish-line-how-a-major-international-race-event-fuels-a-surge-in-azerbaijan-s-visitor-economy/

 

 

Paylaş:
221

Aktual

Rəsmi

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Cəmiyyət

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Cəmiyyət

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Ombudsman: Ermənilərin saxlanma şəraiti və hüquqlarının təminatı ilə bağlı iddialar əsassızdır

Prezidentin köməkçisi Pəncəli Teymurovun ailəsindəki xoş gündə - FOTO

Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan mədəniyyəti tarixində və peşəkar musiqi sənətinin inkişafında rolu

Son xəbərlər

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Bu gün, 17:56

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:48

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

Bu gün, 17:43

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Bu gün, 17:22

Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

Bu gün, 17:08

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

Bu gün, 17:02

FHN-dən hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Yüngül tikililərdən uzaq durun

Bu gün, 16:56

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Bu gün, 16:42

Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 16:26

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:24

Expressbank sahibkarlara 100 000 AZN-dək mikro kredit təklif edir

Bu gün, 16:14

Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

Bu gün, 16:05

Qazaxda 4 hektar ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 16:01

“Birliyin Gücü – 2026” təlimində məşqlər uğurla davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:51

Narkotik əməliyyatları: 6 nəfər saxlanıldı, 132 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:29

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:12

Azərbaycan XİN Qazaxıstana başsağlığı verib

Bu gün, 15:01

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

Bu gün, 14:15

Ermənistan Azərbaycana alüminium folqa ixracını açıqladı

Bu gün, 13:44

Qazaxıstanda təlim zamanı 9 hərbçi həlak olub

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər