 Avro və rubl bahalaşdı: AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Avro və rubl bahalaşdı: AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Avro və rubl bahalaşdı: AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 28-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0347 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,0145 manata, avro isə 1,9357 manatadək bahalaşıb.

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PKR

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PLN

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1 Rumıniya leyi

RON

0,3671

100 Rusiya rublu

RUB

2,0145

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RSD

0,0165

1 Sinqapur dolları

SGD

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SAR

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xdr

2,3121

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TRY

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TMT

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UAH

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NZD

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XAU

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XAG

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XPT

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