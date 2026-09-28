 Taylandda sel: ölənlər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Taylandda sel: ölənlər var

Oksana Orucova09:26 - Bu gün
Taylandda sel: ölənlər var

Taylandda güclü musson yağışlarının səbəb olduğu daşqınlar 25 əyalətdə 545 mindən çox insana təsir edib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, son 10 gündə 8 nəfər həyatını itirib.


Paytaxt Banqkokda 50 rayon fəlakət zonası elan olunub, təxminən 52 min təsərrüfat su altında qalıb, 5 minə yaxın sakin sığınacaqlara təxliyə edilib. Şəhərdə iki günlük rəsmi tətil elan olunub.


Baş nazir Anutin Çarnvirakul daşqın bölgələrinə baş çəkərək hökumətin yardım işlərini davam etdirdiyini bildirib. Ordu da xilasetmə və ərzaq-su çatdırılması əməliyyatlarına cəlb olunub.

Daşqınlar Banqkokdakı beynəlxalq hava limanlarının fəaliyyətinə də təsir edib. Sərnişinlərə uçuşdan ən azı 3 saat əvvəl hava limanında olmaları tövsiyə olunub.

Paylaş:
65

Aktual

Siyasət

İtaliyanın Baş naziri İlham Əliyevə təşəkkür edib

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər parkında olublar

Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Ordumuz Azərbaycanın hərb tarixinin ən şərəfli səhifəsini yaratdı”

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım olub

Dünya

Vuçiç istefa verdi, Serbiyada növbədənkənar prezident seçkisi keçiriləcək

İngiltərədə hərbi baza yaxınlığında 5 nəfər terror şübhəsi ilə saxlanılıb

Taylandda sel: ölənlər var

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə lisey yaxınlığında silahlı hücum – 1 ölü, 11 yaralı, saxlanılanlar var - YENİLƏNİB

Niderlandda Qərbi Nil virusundan ölənlərin sayı 5-ə çatdı

Taylandda sel: ölənlər var

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Son xəbərlər

Bakıda iki yolun kəsişməsində yeni tunel inşa ediləcək

Bu gün, 10:23

Paytaxtda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edildi

Bu gün, 10:20

Göygöldə qanunsuz tikili söküldü

Bu gün, 10:11

Vuçiç istefa verdi, Serbiyada növbədənkənar prezident seçkisi keçiriləcək

Bu gün, 10:02

Bərdədə minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var

Bu gün, 09:51

FHN ötən həftə 469 yanğına çıxış edib - STATİSTİKA

Bu gün, 09:44

İngiltərədə hərbi baza yaxınlığında 5 nəfər terror şübhəsi ilə saxlanılıb

Bu gün, 09:40

Daha bir qrup ukraynalı uşaq bu gün Azərbaycana gətiriləcək

Bu gün, 09:36

Taylandda sel: ölənlər var

Bu gün, 09:26

Təcili yardım sürücüsü həkim briqadasını xəstəyə çatdırdıqdan sonra vəfat edib

Bu gün, 09:21

Avro və rubl bahalaşdı: AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:14

Qazla bağlı XƏBƏRDARLIQ: Bakının iki rayonunda fasilə olacaq

Bu gün, 09:10

İtaliyanın Baş naziri İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 09:10

Bakının iki rayonunda işıqlar sönəcək

Bu gün, 09:08

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

Bu gün, 09:03

Həftəyə tıxacla başladıq: Bakının 10 yolunda sıxlıq - SİYAHI

Bu gün, 08:55

Qarabağ Dirçəliş Fondunun rəhbərliyi və kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib

27 / 09 / 2026, 21:54

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər parkında olublar

27 / 09 / 2026, 11:18

Kamaləddin Qafarov: “Ordumuz Azərbaycanın hərb tarixinin ən şərəfli səhifəsini yaratdı”

27 / 09 / 2026, 10:57

Azərbaycan XİN-dən Anım Günü ilə bağlı BƏYANAT

27 / 09 / 2026, 10:25
Bütün xəbərlər