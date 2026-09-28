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İqtisadiyyat

Qazla bağlı XƏBƏRDARLIQ: Bakının iki rayonunda fasilə olacaq

First News Media09:10 - Bu gün
Qazla bağlı XƏBƏRDARLIQ: Bakının iki rayonunda fasilə olacaq

Bu gün paytaxtın iki rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

1news.az  "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi və "Qaz İxrac" İdarəsi tərəfindən aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 28.09.2026-ci il tarixində saat 10:00-dan Suraxanı rayonunun AB yaşayış massivinin, saat 11:00-dan 13:00-dək Qaradağ rayonunun Vulkan ərazisinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

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