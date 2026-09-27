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Cəmiyyət

Azərbaycan XİN-dən Anım Günü ilə bağlı BƏYANAT

First News Media10:25 - Bu gün
Azərbaycan XİN-dən Anım Günü ilə bağlı BƏYANAT

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb.

1news.az xəbər verir ki, bəyanatda deyilir:

"27 sentyabr – Anım Gününün növbəti ildönümündə Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiram və minnətdarlıqla yad edirik. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də başlayan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi Azərbaycanın müasir tarixində mühüm dönüş nöqtəsi olmaqla, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası ilə nəticələndi.

Bu tarixi nəticənin qazanılmasında Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi, xalqımızın həmrəyliyi, Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı və vətən qarşısında nümayiş etdirdiyi yüksək peşəkarlığı mühüm rol oynadı.

27 sentyabr tarixinin Anım Günü kimi təsis edilməsi şəhidlərimizin əziz xatirəsinə dövlət və xalq səviyyəsində göstərilən ehtiramın ifadəsidir. Bu gün Vətən uğrunda həyatını qurban vermiş hər bir şəhidimizin fədakarlığı, eləcə də müharibə iştirakçılarının və qazilərimizin göstərdiyi şücaət bir daha ehtiramla yad edilir.

Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması, münaqişənin humanitar nəticələrinin, o cümlədən mina təhlükəsinin aradan qaldırılması, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə doğma yurdlarına qayıdışının təmini və eləcə də münaqişə zamanı itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirir.

Vətən müharibəsində canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsinə ən böyük ehtiram onların uğrunda mübarizə apardıqları dəyərlərin – müstəqillik, ərazi bütövlüyü, suverenlik və milli həmrəyliyin qorunması, habelə regionda dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsidir. Bu baxımdan, Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının müqəddəs xatirəsi Azərbaycanın gələcək nəsillərə ötürəcəyi mühüm tarixi və mənəvi irs olaraq daim yaşayacaqdır.

27 sentyabr – Anım Günündə Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir daha dərin ehtiramla yad edir, bu yolda sağlamlıqlarını fəda etmiş müharibə iştirakçılarına cansağlığı arzulayırıq".

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