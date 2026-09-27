Qarabağ Dirçəliş Fondunun rəhbərliyi və kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib
Qarabağ Dirçəliş Fondunun rəhbərliyi və kollektivi 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib.
Fondun əməkdaşları Parkın girişindəki xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək ölkəmizin ərazi bütövlüyü və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş Vətən övladlarının əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun!
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