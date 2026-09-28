 İngiltərədə hərbi baza yaxınlığında 5 nəfər terror şübhəsi ilə saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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İngiltərədə hərbi baza yaxınlığında 5 nəfər terror şübhəsi ilə saxlanılıb

First News Media09:40 - Bu gün
İngiltərədə hərbi baza yaxınlığında 5 nəfər terror şübhəsi ilə saxlanılıb

İngiltərədə Britaniya Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin (RAF) bazasına doğru hərəkət edən üç şübhəli avtomobillə bağlı məlumatdan sonra beş nəfər terror aktına hazırlıq və partlayıcı maddələrlə bağlı cinayət törətmək şübhəsi ilə saxlanılıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə Qlosterşir qraflığındakı RAF Fairford aviabazasının yaxınlığında baş verib.

Məlumata görə, bazar günü yerli vaxtla saat 00:45 radələrində polisə daxil olan məlumatdan sonra aviabazanın yaxınlığındakı onlarla evdən sakinlər təxliyə edilib.

Terrorla mübarizə polisi tərəfindən araşdırma aparılıb, orduya məxsus bomba zərərsizləşdirmə qrupu isə bazanın yaxınlığında yerləşən avtomobilləri yoxlayıb. Ərazidə 400 metrlik təhlükəsizlik kordonu yaradılıb və hadisəyə müdaxilə üçün təhlükəli maddələr üzrə ixtisaslaşmış qrup da cəlb olunub.

Aviabazadan ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri (USAF) də istifadə edir. Hadisə zamanı yaxınlıqdakı Uelford kəndinin sakinləri təxliyə olunub və onlara gecə saatlarında evlərinə qayıtmamaları bildirilib.

Havadan çəkilən görüntülərdə uzaqdan idarə olunan robotun meşəlik ərazidə park edilmiş ağ rəngli mikroavtobuslara yaxınlaşdığı görünüb. Lakin polis robotdan istifadə edildiyini hələlik təsdiqləməyib.

Qlosterşir polisi və Terrorla Mübarizə Bölməsi araşdırmanın ilkin mərhələdə olduğunu açıqlayıb. Bildirilib ki, şübhəlilər əvvəlcə Partlayıcı Maddələr haqqında qanunvericilik çərçivəsində saxlanılıb, daha sonra terror aktına hazırlıq şübhəsi ilə yenidən həbs ediliblər.

Qlosterşir polisinin rəhbər müavini Meggi Blayt hadisənin nəzarət altına alındığına inandığını bildirib.

Hadisə ilə bağlı yerli sakinlərdən biri polisə üç mikroavtobus və maskalı şəxslərdən ibarət qrup gördüyünü xəbər verdiyini deyib. Digər sakinlər isə səhər saatlarında polis əməkdaşları tərəfindən evlərindən çıxarılaraq müvəqqəti sığınacağa yerləşdirildiklərini bildiriblər.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp saxlanılan şəxslərin böyük zərər vurmağa çalışdıqlarını bildirib. O, şübhəlilərin uzun müddət izlənildiyini və nəticədə saxlanıldığını qeyd edib.

Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ues Stritinq ABŞ-ın müdafiə naziri Pit Heqsetlə əlaqə saxladığını açıqlayıb.

USAF-ın sözçüsü şəxsi heyətin yüksək hazırlıq vəziyyətində olduğunu bildirib, lakin bazanın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı konkret tədbirlər barədə məlumat verməyib.

Bundan başqa, ABŞ Müdafiə Nazirliyi USAF-ın 48-ci Qırıcı qanadının yerləşdiyi Saffolk qraflığındakı RAF Lakenheath bazasında təhlükə səviyyəsini ikinci ən yüksək kateqoriyaya yüksəldib.

Yerli hakimiyyət orqanları təxliyə edilən və ailəsi və ya dostlarının yanında qala bilməyən sakinlərin yerləşdirilməsi üçün müvəqqəti yaşayış imkanlarının yaradılacağını açıqlayıb.

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