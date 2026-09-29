"Qarabağ" - "Neftçi" oyununun vaxtı bəlli olub
Misli Premyer Liqasında VIII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
1news.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, turun "Qarabağ" - "Neftçi" oyunu oktyabrın 17-də keçiriləcək.
Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VIII tur
16 oktyabr (cümə)
15:00. "Şamaxı" – "Şəfa"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
17 oktyabr (şənbə)
16:00. "Qəbələ" – "Sabah"
Qəbələ şəhər stadionu
19:00. "Qarabağ" – "Neftçi"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
18 oktyabr (bazar)
16:00. "Turan Tovuz" – "İmişli"
Tovuz şəhər stadionu
18:30. "Kəpəz" – "Zirə"
Gəncə stadionu
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