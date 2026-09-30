 Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

Qafar Ağayev14:16 - Bu gün
Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu Dubaydan Təl-Əvivə uçarkən Səudiyyə Ərəbistanına yönləndirilən “Flydubai” təyyarəsi ilə bağlı vəziyyətin nəzarətdə olduğunu açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Channel 12” telekanalı məlumat yayıb.

Netanyahunun ofisindən bildirilib ki, İsrail hakimiyyəti təyyarədəki israilli sərnişinlərin ölkəyə təhlükəsiz şəkildə qaytarılması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirir.

Baş nazirin ofisinin yaydığı açıqlamada hadisə ilə bağlı vəziyyətin nəzarət altında olduğu və sərnişinlərin İsrailə qaytarılması istiqamətində bütün lazımi addımların atıldığı qeyd olunub.

Qeyd edək ki, “Flydubai”nin Dubay–Təl-Əviv marşrutu üzrə uçan təyyarəsi uçuş zamanı yaranan vəziyyət səbəbindən Səudiyyə Ərəbistanına yönləndirilib.

Paylaş:
144

Aktual

Mövqe

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

İqtisadiyyat

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Siyasət

Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

Azərbaycan və İordaniya arasında viza tələbindən azad edilmə haqda saziş təsdiqlənib

Azərbaycan XİN Botsvananı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Anar Əliyev: Azərbaycanda 1700 peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanıb

Əli Əsədov Tacikistanın Baş naziri ilə görüşüb

İtaliyanın Baş naziri İlham Əliyevə təşəkkür edib

Azərbaycanın dini konfessiya rəhbərləri 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Son xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” Badamdar qəsəbəsində yeni restoran açıb - FOTO

Bu gün, 18:46

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

Bu gün, 18:05

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Bu gün, 17:32

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

Bu gün, 17:25

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Bu gün, 17:23

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:16

İranın Gürcüstandakı səfiri XİN-ə çağırılıb

Bu gün, 17:04

Azərbaycan və Özbəkistan MN arasında əməkdaşlıq planı imzalanıb

Bu gün, 17:03

Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

Bu gün, 16:56

Azərbaycan-BƏƏ hərbi-texniki əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 16:44

Maştağada saxta alkoqollu içkilərin satışı aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:40

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 16:28

Azərbaycan boksçuları U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Bu gün, 16:22

Dilan Polat “Prezidenti təhqir etmə” ittihamı ilə saxlanıldı

Bu gün, 16:00

Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

Bu gün, 15:56

“Flydubai” İsrailə uçuşları dayandırdı – Təyyarədəki insident araşdırılır

Bu gün, 15:29

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:28

Türkiyəli aktrisa Afra Saraçoğlunun narkotik testi pozitiv çıxıb

Bu gün, 15:20

Ombudsmanın maaşı 12 min manata qaldırılıb

Bu gün, 15:01

Qanun niyə Milli Məclisə geri qaytarıldı? - Prezidentin köməkçisi AÇIQLADI

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər