 AQTA: Azərbaycanda 22 heyvan bazarı yenidən qurularaq istifadəyə verilib - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AQTA: Azərbaycanda 22 heyvan bazarı yenidən qurularaq istifadəyə verilib - FOTO - VİDEO

1news Redaksiyası14:02 - Bu gün
AQTA: Azərbaycanda 22 heyvan bazarı yenidən qurularaq istifadəyə verilib - FOTO - VİDEO

Ölkə üzrə heyvan bazarlarında ötən ildən başlanan yenidənqurma işlərinin əsas hissəsi artıq yekunlaşıb.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

Yenilənmiş bazarlarda müasir baytarlıq-sanitariya tələblərinin tətbiqi, heyvanların identifikasiyası və hərəkətinin izlənilməsi üçün zəruri infrastruktur yaradılıb.

1 il ərzində ümumilikdə ölkə üzrə  22 heyvan bazarı Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) Kollegiyasının Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Heyvan bazarlarına dair baytarlıq-sanitariya norma və qaydaları”na uyğun yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Yenidənqurma işləri zamanı əvvəlki bazarlarda mövcud olan baytarlıq-sanitariya və sanitar-gigiyenik tələblərə əməl olunması ilə bağlı çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetirilib. Bu istiqamətdə sahibkarlıq subyektləri ilə AQTA-nın birgə fəaliyyəti nəticəsində böyük bir layihə qısa zaman kəsiyində icra edilib.

Müasir heyvan bazarlarında heyvanların baytar nəzarətində qəbulu, identifikasiyası və hərəkətinin izlənilməsi həyata keçirilir. Bu tədbirlər heyvan xəstəliklərinin vaxtında aşkarlanmasına, onların yayılma riskinin azaldılmasına və ümumi epizootoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə imkan yaradır.

Beləliklə, yenilənmiş və yeni inşa edilən heyvan bazarları yalnız alqı-satqı məkanı deyil, həmçinin heyvan sağlamlığının qorunması, baytarlıq nəzarətinin və sanitariya tələblərinin təmin edildiyi müasir infrastruktur kimi fəaliyyət göstərir.

Paylaş:
144

Aktual

Mövqe

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

İqtisadiyyat

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Badamdar qəsəbəsində yeni restoran açıb - FOTO

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Bakının mərkəzində avtomobillər üçün yeni məhdudiyyət – Qaydalar bütün həftəyə şamil ediləcək

Xətainin heykəli üzərinə yazılan yazı ilə bağlı AÇIQLAMA

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Son xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” Badamdar qəsəbəsində yeni restoran açıb - FOTO

Bu gün, 18:46

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

Bu gün, 18:05

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Bu gün, 17:32

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

Bu gün, 17:25

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Bu gün, 17:23

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:16

İranın Gürcüstandakı səfiri XİN-ə çağırılıb

Bu gün, 17:04

Azərbaycan və Özbəkistan MN arasında əməkdaşlıq planı imzalanıb

Bu gün, 17:03

Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

Bu gün, 16:56

Azərbaycan-BƏƏ hərbi-texniki əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 16:44

Maştağada saxta alkoqollu içkilərin satışı aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:40

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 16:28

Azərbaycan boksçuları U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Bu gün, 16:22

Dilan Polat “Prezidenti təhqir etmə” ittihamı ilə saxlanıldı

Bu gün, 16:00

Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

Bu gün, 15:56

“Flydubai” İsrailə uçuşları dayandırdı – Təyyarədəki insident araşdırılır

Bu gün, 15:29

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:28

Türkiyəli aktrisa Afra Saraçoğlunun narkotik testi pozitiv çıxıb

Bu gün, 15:20

Ombudsmanın maaşı 12 min manata qaldırılıb

Bu gün, 15:01

Qanun niyə Milli Məclisə geri qaytarıldı? - Prezidentin köməkçisi AÇIQLADI

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər