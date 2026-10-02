 Əməkdaşının "Kompüterimiz yoxdur" açıqlamasına AMEA prezidentindən reaksiya | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Əməkdaşının "Kompüterimiz yoxdur" açıqlamasına AMEA prezidentindən reaksiya

1news Redaksiyası15:45 - Bu gün
Əməkdaşının "Kompüterimiz yoxdur" açıqlamasına AMEA prezidentindən reaksiya

"Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda milli dil korpusu layihəsini həyata keçiririk. Bunun üçün adi kompüter deyil, daha böyük tutuma malik olan superkompüterlər lazımdır".

1news.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli deyib.


O bildirib ki, yeni kompüter sifarişlər olunub:

"Şöbənin bütün əməkdaşlarının kompüteri var. Amma superkompüterləri sifariş vermişik və bu yaxınlarda olacaq".

Xatırladaq ki, Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Süni intellekt və kompüter dilçiliyi şöbəsinin müdiri Məsud Mahmudov rəhbərlik etdiyi şöbədə dörd işçinin kompüterinin olmadığını və həmin əməkdaşların evdən notbuk gətirdiklərini qeyd etmişdi.

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