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Cəmiyyət

"Poz-Qazan" oyunlarında sentyabrda 22 böyük uduş qazanılıb

15:11 - Bu gün
"Poz-Qazan" oyunlarında sentyabrda 22 böyük uduş qazanılıb

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya”nın “Poz-Qazan” oyunları sentyabrda ümumilikdə 3,144,137  ədəd uduşlu bilet sahiblərini sevindirib.  

Bu biletlər üzrə ödənilən ümumi uduş məbləği 15,823,889  manat təşkil edib. Onlar arasında 22 böyük uduş yer alıb. Ayın ən böyük uduşu “Uğurlu 7” lotereyasında qazanılıb. Bərdə sakininə 50 000 manat qismət olub. Eyni lotereyanın daha bir biletində 10 000 manatlıq uduş qeydə alınıb.

Bundan əlavə, “Qızıl” lotereyası 25 000 manatlıq uduşla yadda qalıb. Yeni satışa çıxmış “Kosmos” lotereyasında da ilk 10 000 manat udulub. “Ani 50” lotereyasında isə Ağcabədi sakini Elsəvər Cəfərova 10 000 manat nəsib olub.

“4 Fəsil” 2 ədəd biletdə 5 000, “Prestij” 3 ədəd biletdə 5 000 manat qazandırıb. “Qoşa” oyunu da düz 12 biletdə 4 000 manatlıq uduşla sevinc bəxş edib.

Uduşlu biletlər Bakı, Gəncə, Tovuz, Bərdə, Ağcabədi, Quba, Zaqatala, Sabirabad, Mingəçevir, Lənkəran şəhərlərində qeydə alınıb.

“Azərlotereya”nın “4+4” tirajlı lotereyasında cekpot məbləği hazırda rekord həddə çataraq 2 000 000 manatı ötüb və öz şanslı sahibini gözləyir. Bununla yanaşı, müxtəlif “Poz-Qazan” oyunlarında da 500 000 manatadək böyük uduş qazanmaq imkanı var.

Biletləri Azərlotereya.comMisli.az səhifələri, “Azərlotereya” satış nöqtələri, “Misli” məntəqələri, “Araz” və OBA marketlər şəbəkəsi, eləcə də digər mağaza və köşklərdən əldə etmək mümkündür.

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