 Binəqədi şosesində sıxlığın aradan qaldılması üçün daha bir YENİLİK - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Binəqədi şosesində sıxlığın aradan qaldılması üçün daha bir YENİLİK - FOTO

Qafar Ağayev15:23 - Bu gün
Binəqədi şosesində sıxlığın aradan qaldılması üçün daha bir YENİLİK - FOTO

Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədilə Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində düzünə hərəkət zolaqlarının sayı artırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində növbəti layihə həyata keçirilib.

Qeyd olunub ki, sözügedən kəsişmədə aparılan xətlənmə işləri nəticəsində yeni düzünə hərəkət zolağı təşkil edilib.

Əvvəllər kəsişmədə düzünə hərəkət yalnız bir zolaqla mümkün olduğu halda, dəyişiklikdən sonra nəqliyyat vasitələri hərəkətlərini iki zolaqla davam etdirə bilirlər.

AYNA-nın məlumatına görə, layihə nəticəsində kəsişmənin buraxıcılıq qabiliyyəti artırılıb, nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və fasiləsiz hərəkəti üçün şərait yaradılıb.

Paylaş:
165

Aktual

Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Siyasət

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR

Rəsmi

YAP-ın VIII Qurultayı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident: Azərbaycan dünyada misli görünməmiş Qələbə qazanıb, özü də təkbaşına - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Siqaret qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən Rəşad Daşdəmirov, Fərid Usubov və digərləri ev dustaqlığına buraxılıblar

Salyan və Saatlıda ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Bakının mərkəzində avtomobillər üçün yeni məhdudiyyət – Qaydalar bütün həftəyə şamil ediləcək

Son xəbərlər

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 17:56

Siqaret qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən Rəşad Daşdəmirov, Fərid Usubov və digərləri ev dustaqlığına buraxılıblar

Bu gün, 17:46

Prezident: Bizim neft-qaz məhsullarımıza tələbat artacaq

Bu gün, 17:43

İlham Əliyev: Xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5,6 faizini təşkil edir

Bu gün, 17:39

Salyan və Saatlıda ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

Bu gün, 17:37

Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”

Bu gün, 17:22

Afaq Yusiflinin təhsilhaqqı tam şəkildə ödənildi

Bu gün, 16:45

Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 16:41

Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:33

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR

Bu gün, 16:30

“Bakı Metropoliteni” kanat yollarını da idarə edəcək - Fərman

Bu gün, 16:24

YAP-ın VIII Qurultayı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında YAP-ın VIII Qurultayı ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Bu gün, 16:20

Prezident: Azərbaycan dünyada misli görünməmiş Qələbə qazanıb, özü də təkbaşına - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

Prezidentdən Misir Mərdanovla bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:13

Gələn il maaş və pensiyalar artacaq – Vüqar Bayramov detalları açıqladı

Bu gün, 15:54

Əməkdaşının "Kompüterimiz yoxdur" açıqlamasına AMEA prezidentindən reaksiya

Bu gün, 15:45

Kəmaləddin Heydərov nazirlikdə böyük dəyişiklik etdi

Bu gün, 15:42

Bakıda sınağa çevrilən avtobus səfəri : AYNA sıxlıq, kondisioner və davranış qaydaları ilə bağlı nələri deyir?

Bu gün, 15:42

YAP sədrinin səlahiyyət müddəti ilə bağlı 5 illik məhdudiyyət aradan qaldırılır

Bu gün, 15:41
Bütün xəbərlər